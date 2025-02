La gara di domenica: torna Palumbo. Il sogno playoff passa dal Cosenza

Difficile capire cosa aspettarsi da un avversario di fronte ad un ribaltone in panchina e fanalino di coda, ciò che il Modena sa è, tuttavia, di avere a portata di mano una ghiotta occasione. La fiducia generata dal successo di Cittadella sarà primo ingrediente da mettere in campo domenica la ’Braglia’, il ritorno di Palumbo e la buona forma dei vari interpreti farà il resto.

A proposito del rientro del fantasista napoletano, i canarini si preparano a rivestire l’abito visto fino ad un paio settimane fa, nel quale si candida proprio Magnino ad una riconferma sulla destra e Santoro a ritrovare la maglia da titolare dopo aver smaltito qualche giorno di influenza prima di Cittadella. La difesa è tornata ad offrire certezze, dal secondo tempo con lo Spezia in avanti. Ecco perché il trio Dellavalle-Zaro-Cauz non sembra da toccare, così come la presenza di Cotali a sinistra e, naturalmente, quella di Caso davanti a lui sull’asse di sinistra.

Davanti il solito ballottaggio, ormai consuetudine anche grazie a quanto Defrel e Pedro stanno facendo, dall’inizio o dal 1’. Potrebbe essere occasione per il portoghese, per un pizzico di continuità dopo il gol in Veneto. Ipotizzare le idee del duo Tortelli-Belmonte, nuovi tecnici del Cosenza che ha salutato Alvini, è esercizio complicato. I calabresi hanno effettivamente iniziato a preparare la trasferta di Modena solo nelle ultime 48 ore, tralasciato un inizio di settimana burrascoso. Sei gol incassati nelle ultime due, zero fatti. Playout a 8 punti, Modena sa quasi di dentro o fuori. Questo è l’unico aspetto che i canarini non possono sottovalutare pur ritenendosi sulla carta superiori: le compagini ferite o apparentemente spacciate sanno sempre dove trovare le forze per ritornare in vita e la serie B è piena di sorprendenti esempi. Ma il sogno playoff passa da qui.

Alessandro Troncone