La giornata. Bonera e Braglia futuro da decidere

Dopo l’ultimo turno di campionato, la terza giornata di ritorno che ha consentito al Perugia di rientrare nei play off anche se in decima posizione, due allenatori rischiano la panchina.

Sulla graticola ci sarebbe Piero Braglia del Campobasso: l’allenatore, uscito sconfitto dal match con la Pianese, non sarebbe più saldo al suo posto. Sono passati più di due mesi dall’ultima vittoria del Campobasso fino ad arrivare alla sconfitta casalinga contro la squadra allenata dall’ex biancorosso Formisano, un momento poco felice dal punto di vista dei risultati per la società che potrebbe decidere di esonerare Piero Braglia. Non sarebbe al sicuro neppure il tecnico del Milan Futuro, Bonera, dopo l’ultima pesante sconfitta dei rossoneri contro la Torres (5-1). Preoccupante anche la situazione di classifica, con i lombardi attualmente 18esimi in classifica.