La giornata. Distanze invariate da playoff e playout

Il deludente pari casalingo col Cosenza ha fatto perdere un’occasione ghiotta in classifica alla squadra di Mandelli. Un successo avrebbe infatti permesso al Modena di fare un balzo in avvicinamento sui playoff e di dare una scossa forse decisiva alla corsa per evitare i playout. I gialloblù erano infatti a -3 dall’ottavo posto e a +5 sul quint’ultimo prima di ieri e le distanze sono rimaste tali, anche se ora si è allontanato da -1 a -3 il nono posto, visto l’aggancio del Palermo al Bari.

Nelle altre tre gare di ieri proprio i rosanero di Dionisi sono stati gli unici a fare il pieno battendo 1-0 il Brescia con la seconda vittoria di fila (8 punti nelle ultime 4 gare): a decidere è stato ancora una volta Pohjampalo, sempre su calcio di rigore, arrivato al minuto 87’ per un fallo di Juric su Ceccaroni. Le altre due sfide sono terminate entrambe sull’1-1. Come nella precedente trasferta di Frosinone, la Reggiana si è fatta ancora raggiungere nel finale a Catanzaro quando alla rete di Vido al 15’ ha risposto al 75’ Scognamillo e per i granata (che restano a -4 dal Modena) si tratta del terzo pari di fila e della quinta gara consecutiva senza successi (3 pari e 2 ko), mentre in ottica ’salvataggio’ playoff il Catanzaro quarto è rimasto a -8 dallo Spezia quarto.

Identico punteggio anche al San Nicola nell’ultimo posticipo dove è successo tutto a cavallo dei due tempi fra Bari e Sampdoria: alla rete doriana di Niang nel recupero del primo tempo ha fatto da contraltare il pari di Maggiore al 3’ della ripresa e alla fine lo stadio barese ha accompagnato con i fischi la squadra biancorossa, che vincendo sarebbe addirittura balzata al sesto posto scavalcando il Cesena.

d.s.