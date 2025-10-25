La giornata. Il turno si apre oggi con 6 gare. Al Curi in palio una fetta di salvezza

Al di là del tuffo nel passato per un futuro migliore, lunedì a Pian di Massiano c’è una giornata da non fallire, perché in palio c’è una fetta considerevole di salvezza. Già, perché il Perugia è penultimo (sulla carta ma ultimo per rendimento) in classifica con la miseria di 3 punti. La salvezza oggi è a quota 10 punti, dieci punti sono quelli del Livorno, prossimo avversario del Perugia lunedì al Curi con fischio di inizio alle 20,30.

I conti sono piuttosto semplici, una vittoria dei toscani vedrebbe allontanarsi la salvezza di dieci punti, un pareggio sarebbe utile solo per non fa scappare la prima squadra salva del girone, con un successo i biancorossi potrebbero risalire in classifica, accorciare e soprattutto ripartire, con grande ritardo ma comunque con un pizzico di fiducia in più verso il futuro.

L’attesissima partita del Curi chiuderà la giornata, l’undicesima, che prenderà il via oggi.

Ecco programma e classifica del turno che si giocherà in tre giorni.

Oggi alle 14,30 sono in programma Guidonia Montecelio (16 punti)-Torres (6); Juventus Next Gen (14 punti)-Pontedera (8), l’attesa Ternana (17 punti)-Arezzo (27); mentre alle 17,30 sono in programma Campobasso (15 punti)-Rimini (-2) e Carpi (15 punti)-Gubbio (13). In serata, invece, alle 20.30 Forli (16 punti)-Pineto (14).

Domani alle 14.30 sarà il turno di Ascoli (24 punti)-Sambenedettese (14) e Bra (6 punti)-Vis Pesaro (12), mentre alle 17.30 Pianese (13 punti)-Ravenna (24). Lunedì il posticipo, alle 20,30 Perugia (3)-Livorno (10).

Classifica dopo dieci giornate di campionato: Arezzo 27, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 17, Forli 16, Guidonia Montecelio 16, Campobasso 15, Carpi 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pineto 14, Pianese 13, Gubbio 13, Vis Pesaro 12, Livorno 10, Pontedera 8, Torres 6, Bra 6, Perugia 3, Rimini -2

N.B: Rimini penalizzato di 12 punti