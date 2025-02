La giornata. La Spal cade e “aiuta“ il Perugia. Il Pontedera allontana i play off

L’ex Francesco Baldini bagna il debutto con una sconfitta e lascia il Perugia a tre punti dai play out. La caduta del Campobasso (27) è da una parte una buona notizia per la squadra di Zauli in chiave zona salvezza, a fare festa è però il Pontedera che fa un balzo in classifica e porta la zona play off a 33 punti, quattro in più di quelli che ha oggi il Perugia (29). Bastano otto minuti alla Virtus Entella per liquidare la prima Spal (24) di Baldini che accorcia le distanze a tempo scaduto con Parigini, quando ormai è troppo tardi per recuperare. È un ko che poteva essere messo in conto quello sul campo della capolista, ma che pesa parecchio per la classifica e per le conseguenze in termini di assenze per la prossima gara che la Spal affronterà contro il Rimini. Nel giorno del proprio debutto sulla panchina biancazzurra, l’allenatore toscano sceglie una formazione ultra-offensiva con tre attaccanti centrali in campo tutti insieme. Si rivelerà una mossa sbagliata.

Il Gubbio guadagna invece un punto in classifica (31) con un pareggio importante conquistato in casa della Torres. Rocambolesco il successo della Pianese che viene raggiunta dal Sestri Levante al 90 ma al 95 realizza la rete del 3-2 che vale un importante balzo in graduatoria (38 punti). Stessi punti anche per il Pineto che torna al successo nella gara contro il Legnago Salus, ultimo in classifica.

La ventiseiesima giornata di campionato si chiude stasera con il posticipo Ternana-Arezzo.