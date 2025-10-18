La grande chance azzurra. Da Abbadini a D’Amato un Mondiale per stupire

Tutto è pronto per il Mondiale di ginnastica a Giacarta, comprese le ambizioni delle squadre azzurre che da domani faranno sul serio in pedana.

Gli azzurri sono arrivati da qualche giorno. La squadra maschile guidata da Giuseppe Cocciaro è formata a Yumin Abbadini e Carlo Macchini reduci da Giochi di Parigi, da Thomas Grasso e dai tre esordienti Tommaso Brugnami, Edoardo De Rosa e Gabriele Targhetta.

Primo impegno nelle qualifiche nella suddivisione 3, alle 9.15 italiane di domani, con anelli e nell’ordine volteggio, parallele pari, sbarra, corpo libero e cavallo.

Le ragazze di Enrico Casella saranno invece Asia D’Amato, Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Chiara Barzasi. La D’Amato torna dopo i problemi al ginocchio che l’hanno fermata l’anno scorso. Il sorteggio ha posizionato le azzurre in pedana il 21 ottobre alle 6.30 del mattino, ora italiana, iniziando dalle parallele asimmetriche e proseguendo con trave, corpo libero e volteggio.

Non ci sarà la nazionale israeliana, bandita dall’Indonesia al suo arrivo e poi stoppata anche dal Tas al quale aveva presentato ricorso. Dolgopyat, Indig, Pyatov, Shamay, Shoshani e Raz non potranno gareggiare perché il tribunale dello Sport ha respinto i ricorsi della Federazione Israeliana di Ginnastica e degli stessi atleti, perché la Federazione Internazionale non ha alcuna autorità sul rilascio dei visti, lo strumento con cui Israele è stato escluso da un paese a maggioranza musulmana.

L’assenza di Dolgopyat, due medaglie ai Giochi, cambia le carte tecniche sul tavolo. Non possono gareggiare a squadre, ma a titolo individuale e senza bandiera come atleti neutrali, i ginnasti russi e bielorussi.

Sarà un Mondiale particolare, con molte assenze, su tutte Simone Biles e Rebeca Andrade, e qualche presenza tra i big. Ci saranno Shinnosuke Oka e Zhang Boheng, Carlos Edriel Yulo, Jingyuan Zou e Kaylia Nemour.