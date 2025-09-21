La kermesse a Legnano. Auto e moto in mostra. Rivive la Parigi-Dakar

Il mito della Parigi-Dakar torna a vivere a Legnano. Oggi l’associazione musicale Jubilate Ets propone la quinta edizione di “C’era una volta la Parigi Dakar” e il sesto raduno internazionale “Honda Africa Twin Marathon”, nell’ambito della rassegna “Musica e Motori”. Un evento che unisce motori, memoria e beneficenza, grazie al sostegno di Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Honda Motor Europe Italia, Moto Macchion e LavazzaMotoLab.

Ospite d’onore sarà madame Diane Thierry-Mieg, moglie di Thierry Sabine, il fondatore della mitica corsa, tragicamente scomparso nel 1986. "La sua presenza è un segno di continuità con lo spirito originario del raid africano e rende ancora più speciale questa edizione", spiega Patrizia Alli, promotrice della manifestazione. La giornata avrà anche una finalità benefica: raccogliere fondi per le borse di studio destinate agli allievi meritevoli della scuola di musica Jubilate. "Quella della Dakar in Africa è stata una lunga stagione fatta di sfide vere, in cui servivano coraggio, passione e spirito di adattamento - spiega Patrizia Alli -. Attraverso i mezzi originali, i racconti dei piloti e la partecipazione di protagonisti internazionali, vogliamo far rivivere l’atmosfera unica del deserto e tramandare quei valori a un nuovo pubblico".

"Far arrivare a Legnano protagonisti di una storia straordinaria, valorizzando la passione, l’inclusione, il talento e la formazione musicale dei giovani, è un connubio vincente", commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Tra i grandi nomi attesi ci sono Silvia Giannetti, Claudio Terruzzi, Aldo Winkler con il figlio Andy, Roberto Boano, Ermanno Bonacini, Luciano Carcheri, Emanuele Cristanelli, Gianpiero Findanno, Patrizio Fiorini, Romolo Giancamerla, Beppe Gualini, Beppe Macchion, Roberto Mandelli, Andrea Marinoni, Giulio Minelli, Alberto Porta, Luca Roberti, Claudio Torri, Giulio Verzelletti e molti altri. Dalla Francia arriveranno anche diversi piloti che hanno fatto la storia della Dakar.

