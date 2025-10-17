La leggenda australiana da 4 ori olimpici dice basta. Titmus, la regina si ritira a sorpresa: "A 25 anni è il momento giusto»

Fa sensazione che si ritiri già un’atleta nata nel 2000. Quando poi la ragazza in questione, Ariarne Titmus (nella foto), è già una leggenda del nuoto, lo stupore è doppio. "Ci sono cose fuori da una piscina a cui tengo molto e che ora valgono più dello sport che amo", riassume la stella australiana in un post sui social, esprimendo anche gratitudine per chi l’ha accompagnata in questo viaggio da un trionfo all’altro.

Quattro ori olimpici tra Tokyo e Parigi, il record dei 200 stile strappato a Federica Pellegrini, il lusso di battere l’invincibile Katie Ledecky nelle finali dei 400 stile in entrambe le edizioni dei Giochi. Anche quattro ori ai Mondiali. Titmus ha fatto tutto questo, ma anche di più. L’anno scorso si era presentata sui blocchi della gara olimpica dopo che le era stato rimosso un tumore alle ovaie.

Più forte di tutte e di tutto, la tasmaniana è campionessa degli antipodi e sempre un passo avanti agli altri. Dopo 18 anni nuotati senza sosta, fissando il fondo di una piscina che scorre veloce mentre i muscoli bruciano e i polmoni minacciano di esplodere, Ariarne dice basta. Nella nostra epoca, a differenza del passato, a 25 anni un nuotatore è nel pieno della carriera. Chissà quanti altre imprese avrebbe collezionato. E invece no. Si era detto, ai tempi, anche di Borg nel tennis. Quando togli gli occhialini, vedi un altro mondo, bellissimo. Rinascere fuori dalla vasca, tuffarsi nell’ignoto per trovare un nuovo sé, è solo l’ultima sfida che questa campionessa vuole vincere.

Paolo Grilli