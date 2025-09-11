La Lucchese si rinforza ancora in difesa. Sindaco e assessori fanno l’abbonamento

A differenza di quanto accade nel settore professionistico, tra i Dilettanti e dunque anche nel campionato di Eccellenza, i calciatori possono essere ingaggiati tutto l’anno. E’ il caso della Lucchese, che dopo gli infortuni occorsi ai difensori Allegrucci e Lorenzini in occasione della gara di Coppa Italia a Monsummano contr la Larcianese, ha tesserato Mauro, ex Monterotondo e ieri un altro difensore esterno di fascia sinistra, Lorenzo Bossini, classe 2006.

Si tratta di un ragazzo che ha iniziato la sua avventura calcistica nell’Atletico Lucca, dove è rimasto per cinque stagioni e dove ha completato tutto il percorso fino agli Allievi Elite. Quindi è passato negli juniores nazionali del Ghiviborgo. Nella stagione 2023-2024 ha indossato la maglia della Massese con la quale han disputato il suo primo campionato in Eccellenza. Infine lo scorso anno ha nell’Urbino Taccola. Con l’arrivo di Bossini il settore sinistro della difesa è a posto. Resta da capire se la società aumenterà la "batteria" dei 2007, che attualmente comprende Venanzi e Xeka come risulta dalla composizione della "rosa".

Portieri: Alberto Milan (2003) e Filippo Rossi (2004). Difensori : Salvatore Santeramo (1995), Niccolò Pupeschi (1991) Filippo Rotondo (2001), Francesco Venanzi (2007), Maikol Xeka (2007) , Manuel Allegrucci (2003), Luca Lorenzini (2004), Matteo Mauro (2005), Lorenzi Bossini (2006) Centrocampisti: Nicola Palma (2006), Edoardo Morisi (2006), Cristhopher Russo (2005). AlbertoPicchi (1997), Ariel Palo (1997), Matteo Onu (2006), Aessi Sansaro (2005), Alessio Bartolotta (2000), Ahmad Riad (2006). Attaccanti: Facundo Piazze (1999), Ramon Galotti (2003) , Francesco Maggiari (1998), Mattia Caggianese (1996).

E’ stato invece completato lo "staff" tecnico, dopo l’ingaggio del lucchesissimo Stefano Fracassi, che sarà il vice di Pirozzi e che contribuirà con la sua esperienza e la sua presenza a rendere ancora di più la "lucchesità" nella squadra.

Ultimi tre giorni, infine, per sottoscrivere l’abbonamento alle partite casalinghe dei rossoneri. Superata quota 700, ora l’obiettivo è arrivare a 800. Ieri il sindaco Mario Pardini, insieme al vicesindaco Fabio Barsanti, all’assessore Moreno Bruni, al presidente del Consiglio comunale Enrico Torrini e ad altri membri dello staff del sindaco, si sono recati al Porta Elisa per acquistare l’abbonamento. Un gesto simbolico di vicinanza e sostegno alla società rossonera in questa nuova ripartenza, con l’auspicio di un campionato ricco di soddisfazioni per la squadra e per la città.

Emiliano Pellegrini