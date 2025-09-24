La lunga marcia di Sinner. Jannik riparte dalla Cina

di Massimo SelleriL’aver sciupato due match point per poi perdere al tie-break nel terzo set potrebbe costare caro a Lorenzo Musetti. A Chengdu (Cina) ieri si è concluso il torneo Atp 250. Il carrarino è stato sconfitto in finale da Tabilo con il risultato di 3-6, 2-6, 7-6 (5) e così ha guadagnato solo 150 punti nella classifica del ranking annuale che qualifica per le Atp finals di Torino. Il sorpasso c’è nei confronti dell’australiano Alex de Minaur, ma i punti di vantaggio sono 90 e con due master 1000 ancora da giocare è molto presto per cantare vittoria. Con le prime otto posizioni della "race" che qualificano per l’evento nel capoluogo piemontese, l’azzurro deve state attento a cosa combina chi sta dietro di lui. Il britannico Jack Draper è nono, ma non gareggerà più fino alla fine del 2025 a causa di un infortunio, per cui il primo a cui bisogna prendere le misure è il canadese Auger-Aliassime che ha 2705 punti contro i 3235 dell’ italiano e a seguire ci sono il russo Rublev, undicesimo a quota 2410 punti, e il kazako Bublik che vincendo ad Hangzhou, altro torneo da 250 punti, ha raggiunto il dodicesimo posto con 2395 punti.

Questi calcoli sono complicati dal fatto che non si è ancora ben capito che cosa ha intenzione di fare Novak Djokovic. Prima aveva annunciato che oltre agli Australian Open avrebbe giocato solo ad Atene, ma poi, guardando le liste dei partecipanti, si scopre che prenderà parte al torneo di Shangai. In questo momento il serbo occupa il terzo posto e un suo eventuale forfait allargherebbe la forbice per chi occupa la nona posizione.

Dopo le lacrime per la settima finale persa, Musetti da Chengdu è volato a Pechino, dove ci sarà anche Jannik Sinner. Ieri è stato sorteggiato il tabellone di questo Atp 500 che partirà domani. Nel primo turno l’altoatesino troverà Cilic, mentre il carrarino se la vedrà con Mpetshi Perricard, Cobolli con Rublev e Sonego con Zverev. La novità è che Sinner ha confermato la presenza all’Atp 500 di Vienna, che si disputerà dal 20 al 26 ottobre, per continuare ad alitare sul collo di Alcaraz e tentare un nuovo sorpasso nei primi mesi del 2026.