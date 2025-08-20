La lunga notte dei sogni azzurri. Sofia Raffaeli al centro del mondo. Le speranze d’oro passano da lei

La lunga notte dei sogni azzurri. Prenderanno il via oggi alle 21 i 41esimi campionati mondiali di ginnastica ritmica. I riflettori del palcoscenico mondiale si accenderanno sul Gruppo C. In pedana, due delle protagoniste più attese: Sofia Raffaeli e Tara Dragas, pronte a rappresentare l’Italia con grinta, eleganza e quel talento capace di incantare non solo la giuria, ma anche il pubblico brasiliano presente sugli spalti. Le due azzurre affronteranno la gara con gli attrezzi cerchio e palla, in una fase cruciale della competizione che potrebbe già indirizzare il cammino verso la finale. L’adrenalina sarà altissima: Raffaeli – reduce da una stagione altalenante – sarà la settima a scendere in pedana, seguita dalla compagna di squadra Dragas, nona nella rotazione. Un doppio passaggio che profuma di emozione e ambizione: le azzurre sono pronte a far vibrare l’Arena e a lottare, esercizio dopo esercizio, per un posto tra le grandi. Nonostante i numerosi cambiamenti professionali e un percorso già carico di successi, la "formica atomica" si prepara a scendere in pedana con l’entusiasmo e l’emozione della prima volta.

"Nel corso della mia carriera – racconta Sofia – ho affrontato molti cambiamenti, anche fuori dalla pedana. Ho iniziato con Julieta Cantaluppi, e sin da bambina ho imparato a essere determinata e concentrata, qualunque cosa accadesse attorno a me. È facile distrarsi, persino per qualcosa che succede a casa o per un umore negativo. Ma ciò che conta è non perdere mai di vista l’obiettivo. Il mio sogno è avvicinarmi a una perfezione personale, quella che sento dentro di me. Sarò felice se, alla fine della mia carriera, saprò di aver dato tutto. Voglio portare in pedana emozioni nuove, storie da raccontare, e farlo sempre con autenticità".

Per Sofia non è stato tutto "rose e fiori", tanti i cambiamenti al vertice tecnico – dal passaggio dalla storica allenatrice Julieta Cantaluppi a Claudia Mancinelli che ha fatto impazzire i social dopo il bronzo olimpico e, oggi sotto la guida dello staff di Desio, coordinato da Mariela Pashalieva e dalla fabrianese Valeria Carnali – la grinta e il talento di Sofia sono rimasti immutati. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha conquistato la prima medaglia olimpica nella storia italiana della ritmica individuale. È anche l’unica italiana a vincere un oro ai Mondiali individuali, oltre a essere campionessa mondiale all-around nel 2022 e vicecampionessa nel 2023. Nella sua carriera ancora giovane ma già leggendaria, Raffaeli ha raccolto: 122 ori (di cui 5 mondiali e 6 europei); 64 argenti (con 4 mondiali e 7 europei); 29 bronzi, compresa la medaglia olimpica, 3 mondiali e 1 europeo. Sui social, l’attesa cresce e i messaggi di affetto si moltiplicano: "Manca sempre meno a questo appuntamento così importante… I Mondiali sono alle porte, e noi siamo con te, pronti a emozionarci ancora! Porta in pedana tutta la tua grinta, il tuo talento e il tuo amore per questo sport. Dai il massimo, goditi ogni istante e continua a farci sognare come solo tu sai fare. Siamo sempre fieri di te, e saremo lì con il cuore, a sostenerti in ogni passo, in ogni gesto, in ogni emozione. Forza Sofi, vivi questo momento con tutta la luce che hai dentro". Sofia Raffaeli non è soltanto una campionessa di medaglie, ma un esempio di disciplina, sacrificio, sensibilità e visione. In un mondo sportivo in cui spesso si misura solo il risultato, lei ha saputo costruire un’identità unica, capace di trasformare ogni esibizione in una narrazione autentica. I Mondiali che si aprono domani non sono solo un nuovo banco di prova: sono una tappa del suo cammino umano e artistico, nel quale non si cerca la perfezione degli altri, ma quella che nasce da dentro. Forse è proprio questo equilibrio raro tra fragilità e forza a fare di Sofia Raffaeli qualcosa di più di una campionessa.

Angelo Campioni