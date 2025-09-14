La lunghista: "Sembra un incubo». Marcell terzo nella batteria dei 100 con 10.20. Oggi tocca a Tamberi. Iapichino choc: niente finale. Jacobs non brilla

Così no, così proprio no. Naturalmente qui sarà risparmiato al lettore il processo a Larissa Iapichino e al padre Gianni che la allena: eppure la delusione è fortissima, senza se e senza ma. Domanda: come può una campionessa capace di saltare in stagione 7,06 fallire in modo così brutale la qualificazione alla finale iridata del lungo? Per giunta ottenendo come miglior risultato una misura di cinquanta centimetri inferiore?!? Forte e’ il sospetto che l’elemento psicologico abbia contribuito a generare una contro prestazione assolutamente inspiegabile a livello tecnico, soprattutto ripensando alla stagione fino a ieri vissuto dalla azzurra. Shock. Dopo, ai microfoni Rai, una desolata Larissa ha ammesso: "Credo che ora sia importante non farsi prendere dal momento, uscire di qui, andare in albergo e analizzare il tutto con lucidità. La gara si commenta da sola, ma vorrei commentarla in un momento diverso. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, anche se non è stato lo spettacolo che volevo portare a questo Mondiale. Davvero in questo momento sono sotto shock, è come se stessi vivendo un incubo, non sembra reale".

Jacobs. E’ reale invece la scarsa condizione di Jacobs. Per le semifinali dei 100 si è qualificato, ma con un crono modesto di 10.20 e appena il terzo posto nella sua batteria. "Ho sbagliato tutto in gara ma sono contento di essere qui al Mondiale", ha detto l’oro olimpico di Tokyo 2021.

Gimbo. Il fatto è che il tempo passa purtroppo per (quasi) tutti. L’altro eroe di quattro anni fa, Tamberi, oggi affronta le qualificazioni dell’alto. Gimbo è stato onesto: "Tra gli iscritti ho la peggiore prestazione stagionale, non sto benissimo ma non potevo mancare proprio qui". Auguri. E grazie a prescindere.

l. t.