La maledizione della Dakar. Morto lo spagnolo Falcon. Nella storia 78 vittime

Un’altra vittima della Dakar. Il pilota spagnolo Carles Falcon, gravemente ferito dopo un brutto incidente nel corso della seconda tappa, è morto ieri. Lo ha annunciato il suo team TwinTrail. Il pilota 45enne era in coma artificiale dallo scorso 7 gennaio, subito dopo l’incidente. Il centauro iberico, alla sua seconda partecipazione alla Dakar, era caduto nella parte finale del percorso della seconda tappa, al chilometro 448, battendo la testa. Rianimato da un’equipe medica, era stato poi trasportato in aereo all’ospedale di Al-Duwadimi e subito messo in coma artificiale, prima del trasferimento a Riad dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto riportato dalla sua squadra Falcon aveva avuto un edema cerebrale e la frattura della vertebra C2.

"Carles ci ha lasciato –. ha annunciato la sua squadra in un comunicato stampa –. I medici hanno confermato che il danno neurologico provocato dall’arresto cardiorespiratorio. Carles era una persona sorridente, sempre attiva, che amava con passione quello che faceva, soprattutto in moto. Ci ha lasciato facendo quello che sognava, partecipare alla Dakar". Di professione ingegnere informatico, Falcon aveva fondato l’azienda che dava il nome al team, insieme al compagno di squadra Isaac Feliù, che lo accompagnava in questa sua avventura alla Dakar.

Dal 1979, quando nacque col nome di Parigi-Dakar, 28 concorrenti sono deceduti in gara. Ventitre correvano in moto. Ma le vittime totali contando anche quelle tra il pubblico sono 78, compreso l’ideatore Thierry Sabine, il cui elicottero si schiantò contro una duna in Mali, nel 1986. Una maledizione che non sembra arrestarsi, certificando la pericolosità di questa corsa e sollevando nuovi interrogativi.

Ieri l’ottava tappa: tra le auto vittoria dello svedese Mattias Ekström (Audi), nella generale guida ancora Sainz (Audi) che allunga a 24’47“ su Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Tra le moto, seconda vittoria per l’argentino Kevin Benavides (KTM). Nella generale, Ricky Brabec (Usa, Honda) in vetta con 42 secondi su Ross Branch (Botswana, Hero).