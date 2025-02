La Massese al crocevia Pontebuggianese. Tre punti per alimentare il sogno playoff

Sarà un appuntamento per pochi intimi questo pomeriggio il match del campionato d’Eccellenza tra Pontebuggianese e Massese. Con il cambio di campo, ovvero il passaggio dallo stadio “Pertini“ di Ponte Buggianese al “Brizzi“ di Margine Coperta, è stata contestualmente disposta la disputa della gara a porte chiuse attraverso l’ordinanza emessa dal sindaco del comune di Massa e Cozzile. I tifosi apuani potranno quanto meno assistere alla sfida della propria squadra in diretta streaming sul canale ufficiale youtube della società bianconera, @massesecalcio1919yt, al quale è possibile iscriversi per avere tutte le notifiche. L’iniziativa è della Massese e le dirette sono prodotte dal pool sportivo Station Versilia con telecronaca di Umberto Meruzzi.

Per quanto riguarda la Massese sono confermate le assenze anticipate negli ultimi giorni. In particolare sarà out Tiziano Andrei per uno stiramento ai flessori che si andrà ad aggiungere a Bertipagani, in attesa di una visita di controllo, e di Nannipieri, che lamenta uno stiramento alla coscia. Tra gli indisponibili rimane capitan Vignali, squalificato al pari del tecnico Pisciotta. Questo è il penultimo turno di stop per i due tesserati. Sono stati inseriti nel novero dei 20 convocati alcuni giocatori le cui condizioni rimangono in dubbio. Anich è sofferente per una distorsione alla caviglia, Ferrara per un’infiammazione del nervo sciatico ed anche Bartolomei non è al meglio.

Come nelle scorse settimane mister Pisciotta ha dovuto attingere a piene mani alla Juniores per poter completare la lista dei propri giocatori. Quest’oggi sono stati chiamati Kleis Cerri, Niccolò Girelli e Luca Rami. Per quanto riguarda la formazione in difesa, vista l’assenza di Andrei, come compagno di Quilici potrebbe essere scelto il rientrante Romiti od essere arretrato il polivalente Cecilia, come già accaduto in passato. Meno probabile uno spostamento al centro del giovane Bossini. In mezzo al campo se non dovesse farcela Anich è probabile un utilizzo contemporaneo di Costanzo e Mariani.

Davanti ci sarà il rientro dal primo minuto del bomber Michael Buffa che dovrebbe far coppia con Lorenzini visto che Ferrara non è al top della condizione. Al netto delle tante assenze la Massese sarà in grado di proporre ugualmente un undici di buon livello per la categoria composto da elementi di esperienza come Mapelli, Brizzi, Costanzo, Mariani, Buffa e Lorenzini e giovani di valore come i vari Favret, Bossini, Quilici, Cecilia. L’handicap consiste caso mai nel poco assortimento di alternative in panchina che costituisce un ulteriore valore aggiunto per la rosa zebrata.