La Massese in campo contro la Sestese. Obiettivo vittoria per scacciare gli incubi

E’ una domenica nella quale le uniche risposte che contano per la Massese saranno quelle che proverranno dal campo. La squadra è impegnata a Sesto Fiorentino contro la terzultima in classifica e deve assolutamente cercare di interrompere la serie di sconfitte consecutive che l’hanno gettata sull’orlo del baratro. La Sestese ha tre punti in meno degli apuani ma ha già osservato il turno di riposo. E’ una squadra sicuramente inferiore alla Massese a livello di valori tecnici ma alla quale bisognerà prestare la massima attenzione perché in casa ultimamente ha fermato sul pari il Viareggio e battuto di misura il San Giuliano. E’ inutile dire che per la truppa allenata da Davide Marselli sarà d’obbligo provare a centrare quella vittoria che permetterebbe quanto meno di non far precipitare ulteriormente le cose in un momento della stagione particolarmente delicato. Il presidente Antonio Gerini è tornato a Massa soltanto in queste ore e non c’è stato ancora il tempo per fare il punto della situazione, a maggior ragione a ridosso di una partita così importante. Gli incontri e le opportune valutazioni da parte dell’azionista unico della Massese avverranno al termine di questo turno di campionato.

Sul tavolo ci sono le dimissioni del direttore generale Augusto Cantoni, definite irrevocabili, da vagliare e nel caso in cui vengano accettate bisognerà provvedere ad effettuare i necessari cambiamenti nell’assetto gestionale della società. I riflettori, comunque, sono per il momento tutti sul campo e su una squadra dalla quale ci si aspetta una risposta a livello di determinazione e di attaccamento alla maglia. In discussione ci sono anche loro, i giocatori, dai quali ci si aspetta un rendimento maggiore. Con il mercato invernale che si riaprirà a dicembre avranno un mese a disposizione per dimostrare di essere "da Massese" e in caso contrario qualcuno di loro potrebbe fare le valigie. Nell’elenco dei 20 convocati per la gara odierna mancano Mapelli, Marabese e Mariani. Resta da capire se per problemi fisici o per scelta tecnica. Per quanto riguarda l’undici titolare mister Marselli, che ricordiamo non sarà in panchina perché squalificato sino al 23 novembre, potrebbe apportare qualche cambiamento ma ci sono anche dei punti fermi come Lucaccini in difesa, Caponi a centrocampo e Buffa in attacco dai quali ripartire. Anche per quanto riguarda la quota l’attaccante Lucchesi, a segno anche mercoledì e tra le poche note liete di questo avvio di stagione, è sicuro del posto in squadra. Una certezza riguarda il modulo dove sarà confermata la difesa a quattro mentre davanti c’è da vedere se la squadra giocherà con due o tre attaccanti.

Gianluca Bondielli