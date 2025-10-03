La Massese si ritrova fuori dalla Coppa Italia. Mister Marselli: "Non siamo stati concentrati"

Brutto risveglio per la Massese che si ritrova fuori dalla Coppa Italia e deve adesso tornare a concentrarsi unicamente sul campionato dove i 4 punti fatti nelle prime 3 giornate, complici i 2 punti di penalizzazione, la mettono nella difficile condizione di dover inseguire. Domenica le zebre dovranno cercare assolutamente di vincere in trasferta con la Real Cerretese, avversario temibile e finora imbattuto in campionato dove ha totalizzato 5 punti. A complicare ulteriormente la situazione ci sarà il fatto che per gli apuani questo sarà il terzo impegno nel giro di 8 giorni e la stanchezza, nonostante qualche avvicendamento effettuato da mister Marselli, potrebbe farsi sentire. Nelle stesse condizioni si troverà, però, la compagine di Cerreto Guidi che mercoledì ha giocato pure lei in trasferta in Coppa a Sesto Fiorentino ed è anche lei è stata eliminata dalla competizione.

Un’eliminazione beffarda arrivata soltanto ai calci di rigore dopo che i pistoiesi avevano pareggiato nella ripresa il doppio vantaggio accumulato nel primo tempo dalla Sestese.

La Massese è chiamata a leccarsi subito le ferite dopo il 2 a 0 patito allo stadio dei Pini che anche a livello di morale ha dato un’iniezione di fiducia in più al Viareggio. "Siamo ricaduti in qualche problema di deconcentrazione perché il primo gol agli avversari lo abbiamo concesso noi – ha spiegato il mister di Fiumaretta –. Ora dobbiamo pensare a ripartire subito in campionato anche se troveremo un cliente scomodo". Dalla Versilia nelle ultime ore si era parsa la voce di un interessamento del Viareggio a Matteo Mapelli, giocatore apuano sulla via del rientro, ma tutto è stato immediatamente smentito sia dalla Massese che dallo stesso giocatore.