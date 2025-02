La milanese Valensin vola. Sui 200 metri ritocca due volte il primato italiano Under 20

La scena ad Ancona, per la seconda giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse è tutte per lei: Elisa Valensin. La milanese stabilisce per ben due volte il nuovo primato italiano Under 20 nei 200 metri a livello indoor, migliorando il crono che già le apparteneva. In finale, sotto gli occhi del presidente Fidal, Stefano Mei, vola con 23.49 dopo il 23.70 fatto in batteria. Il progresso, rispetto al 23.72 della scorsa stagione, è di ben 23 centesimi. L’atleta, da quest’anno tesserata con il CUS Pro Patria Milano, diventa la quinta azzurra di sempre sui 200. G.L.