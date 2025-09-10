La neocampionessa del mondo rinnova con la Numia Vero Volley: "Insieme raggiungeremo grandi obiettivi». Egonu resta a Milano fino al 2027 con la fascia da capitano

La Numia Vero Volley si è tenuta stretta Paola Egonu (nella foto). Dopo gli addii di Alessia Orro e Myriam Sylla, rimpiazzate rispettivamente da Francesca Bosio e Rebecca Piva, volate a Istanbul per vestire le maglie di Fenerbahce e Galatasaray, Milano ha confermato l’opposto che con la nazionale ha vinto il titolo mondiale. Il contratto è stato prolungato fino al 2027: un ricco biennale che è stato anche coronato dalla scelta di affidarle la fascia di capitano.

"Ricoprire questo ruolo è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo – ha dichiarato Egonu – Non vedo l’ora di raggiungere le mie compagne per iniziare. Ci aspetta un lungo cammino".

Un percorso che inizierà con la Courmayeur Cup nell’ultimo week end di settembre e proseguirà per tutta la stagione, in Italia e in Europa, dove la Numia Vero Volley Milano parteciperà ancora alla Champions League dopo le medaglie di argento e bronzo delle ultime due annate.

"Io sono certa che insieme e con la giusta determinazione raggiungeremo grandi obiettivi". Un guanto di sfida lanciato da Egonu, a cui ha fatto eco la presidente Alessandra Marzari, soddisfatta del rinnovo: "Paola ha accettato la proposta di essere il capitano della nostra squadra col giusto entusiasmo e consapevolezza del ruolo che sarà una nuova occasione di crescita per lei e per noi".

Andrea Gussoni