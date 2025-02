La nostra iniziativa in vista di Forlì-Cittadella Vis Modena, domenica al Morgagni. Sabato in palio 6 biglietti omaggio per la partita

Alcuni nostri lettori che siano appassionati del Forlì Calcio potranno assistere gratuitamente alle partite casalinghe dei galletti biancorossi. Grazie alla media-partnership tra la società di viale Roma e il nostro giornale, ogni settimana, prima di una partita allo stadio Morgagni, la redazione metterà in palio sei posti.

Come? Il meccanismo è semplice ed è lo stesso, per chi segue il basket, con cui negli ultimi anni alcuni nostri lettori sono entrati al Palafiera. La redazione fissa un appuntamento: in questo caso, sabato alle ore 13. Attenzione: non un minuto prima. Esattamente alle 13 in punto, si potrà telefonare a un nostro numero, lo 0543.453201. I sei lettori più veloci e fortunati a trovare la linea libera e a mettersi in contatto con noi, verranno segnati in una lista per l’accesso alla partita dell’indomani (Forlì-Cittadella Vis Modena). Occorre essere pazienti e, se va male, riprovarci: normalmente, in questo gioco, il telefono squilla non appena una chiamata è terminata e viene appoggiata la cornetta. Questione di pochi istanti tra un tifoso e l’altro.

Chi ci riesce, però, potrà assistere gratuitamente a una delle tappe di questa bella stagione del Forlì. Con la speranza di poter dire, un giorno, di essere stati fra i testimoni di momenti memorabili per gli appassionati del pallone e nella storia sportiva della città.