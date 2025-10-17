La nota: i tifosi si compattano. "Per uscire dalle tempeste, tutti devono remare dalla stessa parte»

Un lungo comunicato, una prese di posizione da parte di tutti i tifosi biancorossi. Uniti per il Grifo. Ora più che mai. Questo in estrema sintesi il messaggio firmato da Centro Coordinamento Perugia Club, Associazione Museo A.C. Perugia “Carlo Giulietti”, Quelli del Santa Giuliana, Ingrifati, Armata Rossa, Nucleo XX giugno, Vecchi RAMS, Ferro, Kaos, XXLRA, Artiglio del Grifo, Wild, Boys Boccaccio, Marscianesi al seguito, Sulla cattiva strada, Nucleo Etilico Pretola, Odio Ratzinger e Zero a Zero.

"La situazione del Perugia è diventata drammatica. Siamo ancora a metà ottobre e noi non ci stiamo a dare per persa questa stagione, non senza aver combattuto quantomeno. In questa battaglia gli unici avversari sono quelli che non vestono i nostri stessi colori. Questo deve essere un mantra per tutti: per chi scende in campo e per chi va in panchina, per chi gestisce la società e anche per chi va a tifare. Quanto detto non significa di certo ignorare quello che sta succedendo e farsi stare bene tutto ad occhi chiusi, ma vuol dire adattarsi al momento e fare di tutto per uscirne – si legge nella nota – . La situazione ci impone di incitare la nostra squadra per novanta minuti e magari contestare a fine partita se le cose non vanno come dovrebbero, perché siamo noi tifosi quelli che devono crederci per primi, ma siamo anche quelli che hanno tutto il diritto di esprimere disappunto, delusione e rabbia! Noi siamo i tifosi del Grifo, quelli senza interessi né compromessi e vogliamo soltanto il bene del Perugia", sottolineano. "Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di compattarci, per stare dalla parte del Grifo, oggi ancora di più! Abbiamo pensato di mettere insieme tutte le anime del tifo organizzato, anche le più diverse tra loro, facendo perno sull’unica cosa davvero importante adesso: il Grifo. Continueremo a stare sui nostri gradoni, a cantare i nostri cori, a sventolare le nostre bandiere, a sostenere e difendere il Perugia, perché Perugia siamo noi! Pretendiamo che il nostro stesso impegno sia lo stesso di tutte le parti in causa: dai calciatori, da chi prende le decisioni tecniche; da chi ha in mano la gestione societaria fino all’ultimo dipendente. Siamo certi che l’unico modo per uscire da certe tempeste è remare tutti nella stessa direzione".