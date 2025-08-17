La nuova Carrarese inizia a fare sul serio. Partita tosta in Coppa Italia con l’Udinese

La Carrarese domani sera (ore 20.45) inizierà a fare sul serio con l’impegno di Udine in Coppa Italia Frecciarossa ed il tecnico Antonio Calabro è tornato a parlare come sempre nell’anti vigilia del match.

Partita difficile ma prestigiosa a Udine. Come la vivete? Come una prova generale in vista del derby di campionato o con la speranza di poter fare un risultato a sensazione?

"Noi non abbiamo problemi nel diversificare gli obiettivi quando c’è una partita ufficiale. L’obiettivo è di giocarsela sempre con tutti. Non c’è nessuna preparazione in vista di niente ma c’è una partita di Coppa Italia in un palcoscenico prestigioso contro una squadra di serie A. Vogliamo giocarcela alla grande".

Che impressioni si è fatto sul valore di questo gruppo? Lo ritiene competitivo e completo così com’è o suscettibile di ulteriori innesti?

"Il mercato è aperto sino a fine agosto. La società sa lavorare molto bene e lo ha dimostrato in questi anni. Saprà lei se è il caso di incentivare ulteriormente questo gruppo. Io sono contento sempre dei giocatori che alleno".

Ci può descrivere le caratteristiche di Ruggeri e dirci come l’ha trovato e quando pensa potrà essere arruolabile?

"Sia Ruggeri che Calabrese li ho trovati in buone condizioni, già pronti per un eventuale possibilità di giocare. E’ ovvio che non avendo fatto una preparazione completa con la squadra a livello di dettami tattici c’è da lavorare ma fisicamente sono pronti".

Come stanno Illanes e Oliana? Ci sono giocatori in dubbio per problemi fisici? "Illanes e Oliana stanno bene. Oliana ha svolto l’ultima visita per avere il via libera per svolgere con la squadra anche gli allenamenti con la palla e di conseguenza i contrasti. Illanes ha superato l’affaticamento che si portava dietro per il fatto di aver dovuto fare del super lavoro per la mancanza di difensori. Non lo avevamo voluto rischiare ed è rientrato a tutti gli effetti".

La Carrarese vista in questa prima fase estiva deve crescere sotto l’aspetto realizzativo e, se sì, come? E’ soddisfatto dei nuovi innesti sulla trequarti dove sono arrivati i vari Bozhanaj, Distefano, Rubino e Accornero?

"Credo che la Carrarese debba lavorare quotidianamente senza pensare a quello che succederà più avanti. L’unico nostro obiettivo è di lavorare ogni giorno al massimo e facendo questo ci semplifichiamo la vita. Per quanto riguarda i nuovi arrivi sono contento di tutti".

