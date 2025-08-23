La nuova metodica per studiare la risposta delle articolazioni alle sollecitazioni Il radiologo Romagnoli: "Diagnosi più precise quando il paziente è in piedi». Risonanza aperta per ritrovare l’armonia

La risonanza magnetica aperta è un esame che ha dato vita a una nuova frontiera nel campo della diagnostica sportiva. Nata per poter svolgere questo esame anche ai pazienti claustrofobici e a quelli obesi, questa metodica si è poi rivelata molto utile anche in chi soffre di alcune patologie da carico.

"Nell’ultimo anno e mezzo - spiega il medico radiologo Andrea Romagnoli - utilizziamo la risonanza magnetica aperta anche negli sportivi. Il vantaggio principale è che prima eseguiamo l’esame con il paziente sdraiato e poi in una situazione di carico, ad esempio stando o in piedi o seduto. Questo ci consente di vedere come reagisce la struttura anatomica alle sollecitazioni. In altre parole vediamo come si modificano le stutture che compongono l’articolazione quando questa è al lavoro".

Svolgere due risonanze in un arco di tempo così breve non rischia di essere pericoloso per la salute del paziente?

"A differenza della tac la risonanza non utilizza radiazioni ionizzanti, ma le sue immagini dettagliate vengono ottenute grazie all’utilizzo di campi magnetici. Le frequenze utilizzate non sono nocive per il nostro corpo e, quindi, il paziente non corre particolari rischi".

Quali sono le patologie principamente studiate?

"Tutte quelle che riguardano la colonna vertebrale. Negli sportivi non è così raro che vi siano dei problemi che coivolgono i dischi intervertebrali. Queste strutture sono dei veri è propri ammortizzatori posizionati tra una vertebra e l’altra. È importante vedere come cambia la morfologia di questi dischi quando il paziente è in posizione supina e quando, invece, è in posizione eretta. Anche nel caso di problemi alla caviglia riusciamo ad effettuare diagnosi molto precise grazie a questo modo di studiare il paziente. Al momento, invece, non ci sono particolari vantaggi quando il problema interessa il tessuto muscolare scheletrico. In questi casi la risonanza aperta non offre vantaggi superiori rispetto a quella classifica. Resta il fatto che il paziente non deve svolgere l’esame dentro a un tubo, cosa che a volte provoca disagio".

Sta parlando di una metodica molto recente. Quanto è importante l’esperienza dell’operatore nel ’leggere’ questo esame?

"Il radiologo è un medico che fornisce delle informazioni al clinico che segue il paziente e che, quindi, ha richiesto l’indagine strumentale. È chiaro che serve esperienza nell’interpretare questi esami, ma non va neppure sottovalutato il rapporto che ci deve essere con gli specialisti che ritengono opportuno studiare il paziente per capire meglio l’entità di un infortunio o l’origine di un problema. Il dialogo tra l’ortopedico e il fisiatra consente di effettuare diagonosi più precise e, quindi, di essere più efficaci nella risoluzione di un trauma o di un disturbo cronico".

Tutto questo come si traduce in termini pratici?

"Di fatto vi è un impatto diretto sulla riabilitazione che consente al medico e al fisioterapista di strutturare programmi terapeutici più mirati, riducendo tempi di recupero e rischio di recidive. Non solo: rappresenta una risorsa concreta in caso di diagnosi incerte, quando la clinica e le immagini tradizionali non coincidono e questo nel caso della risonanza classica è un problema molto comune. Sebbene l’intensità del campo magnetico sia necessariamente inferiore rispetto alle apparecchiature ad alto campo, i vantaggi in termini funzionali e dinamici sono evidenti. L’obiettivo non è sostituire la risonanza classica, ma integrarla con una lettura in movimento del corpo. È un approccio che richiede competenza radiologica, ma che offre al paziente una visione più completa del proprio problema e, quindi, rende più preciso anche il percorso di riabilitazione".

Massimo Selleri