La nuova stagione. L’Angela si presenta in grande stile. Tra passato e presente

Una serata speciale, in Piazza Garibaldi, con la maestosità della Basilica di Santa Maria degli Angeli a fare da cornice all’evento. L’Angelana 2025-2026 ha alzato ufficialmente il velo sulla nuova stagione e l’ha fatto coinvolgendo tutta la comunità a 360 gradi. Dai rappresentanti dei rioni, ai ragazzi della Quarta categoria, a quelli della neonata Next Gen, ai ragazzi del settore giovanile, dalla scuola calcio, all’agonistica, fino alla prima squadra. Con il momento più significativo nella cerimonia che ha visto tutti i capitani del vivaio giallorosso e i ragazzi approdati in prima squadra, premiare Angelo Marchetti, autentica bandiera dell’Angelana. Ma una maglia speciale è stata consegnata anche ad Elio Cavanna, meglio conosciuto come Callaghan, giocatore prima e grande tifoso giallorosso poi. Il sindaco Valter Stoppini e l’assessore allo sport Veronica Cavallucci, insieme a tutta la dirigenza dell’Angelana, hanno poi reso omaggio anche a Giovanni Aristei, sotto la cui presidenza, nella stagione 1988-1989, il club arrivò a sfiorare la Lega Pro. Un viaggio nel passato reso possibile grazie alla partecipazione del giornalista Leonello Carloni, storica voce giallorossa, uno di quelli che si è veramente immolato per la causa, ricevendo anche uno schiaffo da un giocatore laziale, durante la cronaca di Lodigiani-Angelana, mentre stava raccontando, al telefono a gettoni, la vittoria dei giallorossi al pubblico umbro incollato alla radio. Un viaggio nel passato, con la consapevolezza di costruire qualcosa di importante nel presente per guardare al futuro con serenità e voglia di crescere.