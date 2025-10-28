La partita infinita di baseball alle World Series: i Dodgers vincono dopo 18 inning. Ohtani leggendario

Los Angeles, 28 ottobre 2025 - Le World Series sono l’appuntamento più atteso della stagione americana di baseball. Da marzo a ottobre, trenta squadre si affrontano in 162 partite per guadagnarsi un posto ai playoff e, infine, accedere alle World Series, soprannominate Fall Classic perché si giocano ogni anno in pieno autunno, dal lontano 1903. In questi giorni va in scena la 121ª edizione, e nella notte appena trascorsa si è giocata una delle partite più incredibili della storia del baseball.

Da una parte i Los Angeles Dodgers, campioni in carica a caccia del secondo titolo consecutivo — un’impresa che in MLB non si vede da un quarto di secolo, dai tempi del three-peat dei New York Yankees (1998-1999-2000). Dall’altra i Toronto Blue Jays, unica franchigia canadese della lega, tornati all’atto finale dopo un’attesa lunga 32 anni. Le prime due gare si sono disputate nella cittadina dell’Ontario e si sono chiuse con una vittoria per parte: i Blue Jays hanno dominato gara 1, segnando nove degli undici punti nel solo sesto inning; i Dodgers hanno risposto in gara 2 grazie alla prestazione super del lanciatore giapponese Yoshinobu Yamamoto, autore di un complete game — è rimasto sul monte di lancio per tutti e nove gli inning, un evento sempre più raro nel baseball moderno.

Freddie Freeman in azione durante la partita dei Dodgers (Ansa)

Una partita storica

La serie si è poi spostata a Los Angeles per gara 3, andata in scena nella notte tra lunedì e martedì: una sfida destinata a entrare di diritto nella storia delle World Series e del baseball. Diciotto inning di gioco, il doppio di una partita normale per oltre sei ore di gioco.

Una gara di baseball dura nove inning: se al termine il punteggio è in parità, si va agli extra-inning, l’equivalente dei tempi supplementari. Stavolta, di fatto, si sono giocate due partite in una sola. Tantissime storie hanno visto la luce all’interno di una sola partita. La prima è quella di Shohei Ohtani, trentenne giapponese che da almeno cinque anni è considerato il miglior giocatore di baseball del pianeta. In America lo chiamano two-way player perché è capace sia di lanciare sia di battere: una rarità assoluta, riuscita solo al leggendario Babe Ruth, che però non lo fece mai contemporaneamente.

Non a caso, ha firmato un contratto da 700 milioni di dollari per i prossimi dieci anni. Nella maratona di ieri, Ohtani — già tre volte MVP della MLB e probabilmente destinato a vincere il quarto titolo dopo la regular season 2025 — ha chiuso con due fuoricampo, due doppi e cinque basi su ball, raggiungendo la prima base in tutte e nove le sue apparizioni al piatto: un record assoluto nella storia della Major League Baseball.

E nella partita di questa sera sarà il lanciatore partente per i Dodgers. Le due squadre hanno segnato cinque punti a testa nei primi nove inning, con continui ribaltamenti nel punteggio. Poi, con l’inizio degli extra inning, sono stati i bullpen — i lanciatori di rilievo, quelli che subentrano ai partenti — ad avere la meglio sui battitori.

Freddie Freeman, l'uomo del destino

Una partita che sembrava infinita, in cui entrambe le squadre hanno avuto più di un’occasione per vincerla. Nel dodicesimo inning i Blue Jays avevano le basi piene: sarebbe bastato un singolo per sbloccare il punteggio. Ma sul monte è salito Clayton Kershaw, lanciatore mancino alla sua ultima stagione da professionista e considerato uno dei più forti di sempre. Con freddezza e classe ha chiuso l’inning senza subire punti. La sfida è poi arrivata fino al diciottesimo inning, eguagliando il record della partita più lunga nella storia delle World Series, giocata proprio sette anni fa nello stesso stadio. Anche allora era una gara 3: nel 2018 i Boston Red Sox erano ospiti dei Dodgers, e la sfida si chiuse con il fuoricampo decisivo di Max Muncy per la vittoria della squadra californiana. Arrivati alla diciottesima ripresa, il tabellone raccontava la fatica di una maratona: 609 lanci, cinque fuoricampo, 19 lanciatori impiegati e 6 ore e 39 minuti di gioco. Poi, al piatto, è andato Freddie Freeman — già entrato nella storia l’anno scorso, con il Grand Slam (fuoricampo da quattro punti con tutte le basi occupate) in gara 1 delle World Series 2024 contro gli Yankees. Questa volta ha voluto incidere il suo nome ancora più a fondo: fuoricampo verso il centro, 6-5 e vittoria dei Dodgers, che ora conducono 2-1 nella serie. Una maratona infinita, chiusa da un giocatore canadese contro una squadra canadese. E allora viene in mente la frase di Billy Beane, il general manager degli Athletics riportato sul grande schermo da Brad Pitt in Moneyball: "Come si fa a non essere romantici con il baseball?". Semplice: non si può.