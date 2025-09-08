La preparazione. Il sorriso di Riccardi dopo il grande spavento. L’emergenza in difesa di Cangelosi alla ripresa

Davide Riccardi sorride e ringrazia per i tanti attestati di affetto. Il colpo subito alla testa ha creato grande allarme tra i compagni e anche gli avversarii. Con i tifosi del Perugia che hanno assistito alla scena col fiato sospeso. Il giocatore, trasportato in ospedale, quando si è ripreso, ha voluto ringraziare per la vicinanza. Riccardi adesso resta in ospedale, sarà dimesso nelle prossime ore, tra oggi e domani ma dovrà restare fuori dal campo per un po’. Salterà presumibilmente tre partite. Anche se dipenderà da quando tornerà in campo. Con l’infortunio di Riccardi, cresce per Vincenzo Cangelosi l’emergenza in difesa. Il Perugia tornerà a correre domani pomeriggio in vista della prossima sfida, quella che segnerà il ritorno al Curi contro l’Ascoli, in programma domenica 14 alle ore 15. E il ritorno al Curi vedrà anche una difesa da inventare. Alla ripresa sarà da verificare anche la condizione di Noah Lewis, il cui recupero non sembra però ancora alle porte, mentre Karlsson Nwanege salterà per squalifica anche la prossima sfida dovendo scontare la seconda delle due giornate di squalifica. Nel novero va inserito anche Christian Dell’Orco, che a Gubbio intorno alla mezz’ora del primo tempo ha accusato un fastidio che non gli ha comunque impedito di continuare. Il tecnico confida nel pieno recupero di Calapai che potrebbe consentire al tecnico di spostare Megelaitis al centro della difesa.