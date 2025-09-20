La presidentessa del Cio Coventry a Milano, ma il ministero di Abodi smentisce. "Nessun contatto con il governo sui Giochi»

Kirsty Coventry, la prima presidente donna del Cio, non usa giri di parole: "Non ho incontrato personalmente alcun rappresentante del Governo o del ministero dello Sport, ma altri membri del Comitato esecutivo avranno un incontro la prossima settimana con gli esponenti del Governo: sarò felice di ascoltare quali saranno gli esiti di questi incontri. A ogni modo, le interlocuzioni sono state ottime in questa ultima settimana", ha detto ieri a Milano dopo la riunione del Comitato Esecutivo per i Giochi invernali dell’anno prossimo. In serata però dal ministero dello sport è trapelato che Abodi avrebbe avuto contatti col Cio negli ultimi tempi. "Bologna-Firenze? Non credo che abbiamo ricevuto nulla per quanto riguarda il 2036 e al momento non c’è nulla da dire. A Milano la prima sera ho fatto una passeggiata e ho colto lo spirito delle Olimpiadi. L’aspetto che più ho amato è stato ascoltare l’entusiasmo del sindaco Sala e con i rappresentanti delle regioni. Abbiamo iniziato il viaggio insieme e lo porteremo a termine insieme: non c’è tempo da perdere per la consegna dei lavori, saranno 140 giorni molto importanti. Siamo molto soddisfatti, sicuramente incontreremo degli ostacoli ma siamo certi di arrivare a destinazione in tempo".

Sulla scelta di escludere o meno gli atleti di Israele, la Coventry ha detto: "Lo sport deve unire e unificare il mondo in vista della pace, questo Comitato non ha mai discusso la possibilità di non avere la rappresentanza di tutti". Sul tema delle atlete transgender: "Le federazioni stanno lavorando molto sulle categorie femminili. Il Cio sta cercando di raggiungere il consenso in alcune discipline. Vogliamo che la categoria femminile sia protetta e tutelata".