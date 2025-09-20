Acquista il giornale
La presidentessa del Cio Coventry a Milano, ma il ministero di Abodi smentisce. "Nessun contatto con il governo sui Giochi»

Kirsty Coventry, la prima presidente donna del Cio, non usa giri di parole: "Non ho incontrato personalmente alcun rappresentante del...

di Redazione Sport
20 settembre 2025
Kirsty Coventry, presidente del Cio

Kirsty Coventry, presidente del Cio

Kirsty Coventry, la prima presidente donna del Cio, non usa giri di parole: "Non ho incontrato personalmente alcun rappresentante del Governo o del ministero dello Sport, ma altri membri del Comitato esecutivo avranno un incontro la prossima settimana con gli esponenti del Governo: sarò felice di ascoltare quali saranno gli esiti di questi incontri. A ogni modo, le interlocuzioni sono state ottime in questa ultima settimana", ha detto ieri a Milano dopo la riunione del Comitato Esecutivo per i Giochi invernali dell’anno prossimo. In serata però dal ministero dello sport è trapelato che Abodi avrebbe avuto contatti col Cio negli ultimi tempi. "Bologna-Firenze? Non credo che abbiamo ricevuto nulla per quanto riguarda il 2036 e al momento non c’è nulla da dire. A Milano la prima sera ho fatto una passeggiata e ho colto lo spirito delle Olimpiadi. L’aspetto che più ho amato è stato ascoltare l’entusiasmo del sindaco Sala e con i rappresentanti delle regioni. Abbiamo iniziato il viaggio insieme e lo porteremo a termine insieme: non c’è tempo da perdere per la consegna dei lavori, saranno 140 giorni molto importanti. Siamo molto soddisfatti, sicuramente incontreremo degli ostacoli ma siamo certi di arrivare a destinazione in tempo".

Sulla scelta di escludere o meno gli atleti di Israele, la Coventry ha detto: "Lo sport deve unire e unificare il mondo in vista della pace, questo Comitato non ha mai discusso la possibilità di non avere la rappresentanza di tutti". Sul tema delle atlete transgender: "Le federazioni stanno lavorando molto sulle categorie femminili. Il Cio sta cercando di raggiungere il consenso in alcune discipline. Vogliamo che la categoria femminile sia protetta e tutelata".

