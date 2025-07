La prima volta di Cannone. "Io capitano orgoglioso. Un onore con il tricolore»

Un fiorentino capitano della Nazionale maggiore di rugby: è la prima volta. A guidare in campo la squadra azzurra che, dopo aver vinto una settimana fa in Namibia, oggi a Pretoria disputerà un altro test match contro il Sudafrica il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha chiamato infatti il ventisettenne Niccolò Cannone, seconda linea della Benetton Treviso che, come il fratello Lorenzo, ala, di tre anni più giovane (anche lui in Nazionale), aveva iniziato con la maglia del Florentia Rugby, sui campi di San Bartolo a Cintoia, all’Isolotto.

Niccolò, che cosa prova a debuttare in questo nuovo ruolo?

"Sono grato dell’atto di fiducia e di stima che mi è stato dato, e immensamente orgoglioso di onorare da capitano il tricolore che porterò sul petto".

Come e quando è nata questa sua passione per il rugby?

"Da piccolo avevo scelto di giocare a pallone a Lastra a Signa dove abitavo e vive ancora la mia famiglia. Ma dopo diversi anni trascorsi nella Lastrigiana capii che non ero fatto per il calcio. Allora, spinto anche da alcuni amici del babbo, decisi di provare col rugby. È stato un colpo a prima vista, me ne sono innamorato subito e non ho più smesso".

Dove ha iniziato?

"A 14 anni al Bombo rugby Firenze, per passare poco dopo alla Florentia dove sono rimasto fino al 2016 prima di abbracciare il professionismo: quattro anni al Petrarca Padova e poi a Treviso".

Che ricordi ha dei suoi trascorsi biancorossi?

"Bellisimi, la Florentia è stata come una mia seconda casa. Sono rimasto in contatto con quasi tutti quelli di allora: allenatori e compagni di squadra; ciascuno mi ha dato qualcosa che porterò sempre nel cuore".

Quali sono, finora, i ricordi più belli della sua carriera?

"Due fra i tanti: l’esordio in Nazionale, nel febbraio 2020, nel Sei Nazioni a Cardiff contro il Galles, perché era il coronamento di un sogno; e due anni dopo, a Firenze, la prima vittoria storica contro l’Australia. Questo è l’avvenimento che mi ha dato più gioia: vincere nella mia città, davanti alla curva Fiesole e con in tribuna la mia famiglia e i miei tifosi non ha prezzo".

Quando la Florentia si è fusa con il Firenze 1931 dalle due società è nata l’Unione Rugby Firenze le cui squadre sono presenti in tutti i campionati: dalla serie A alle under 18. Ha modo di seguirle?

"Sì, mi piace sempre tornare ad assaporare l’aria di casa e quando posso vado a vedere anche qualche loro partita. È successo pure di recente quando ero in ritiro con la Nazionale all’Acqua Acetosa e la squadra di A giocava poco lontano contro la Primavera Roma".

Che cosa pensa del loro progetto di crescita?

"Manca ancora qualche tassello ma tutto sta andando nella direzione giusta, complimenti".