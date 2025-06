La priorità ora è Cheatham. Ma c’è distanza tra le parti

Priorità Cheatham, poi ‘tutto’ il resto. Incassato il sì di Luca Severini che ha firmato un contratto biennale e sarà ufficializzato già nelle prossime ore, la Pallacanestro Reggiana adesso sta lavorando ad oltranza per arrivare al rinnovo dell’ala grande statunitense.

Il giocatore è un pupillo di coach Dimitris Priftis che ne ha chiesto espressamente la riconferma. Al momento però non è ancora arrivata la fumata bianca perché dall’entourage del giocatore (probabilmente al corrente dell’alto gradimento del tecnico) è arrivata una richiesta economica che – in questo momento – è da considerarsi ‘fuori mercato’ se si valuta quello che è il reale valore del suo profilo al di fuori del contesto Unahotels.

A carattere generale (ma non troppo) va poi detto che sulla sua considerazione sarà molto influente il discorso relativo alla nazionalità. Cheatham avendo sposato una ragazza italo-americana ha infatti ottenuto il passaporto tricolore ma questo, di per sé, non gli garantisce la possibilità di poter giocare da italiano.

Questa circostanza potrebbe verificarsi solo qualora il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco – con cui i rapporti sono ottimi – dovesse convocarlo per una partita ufficiale con la maglia azzurra. Un’eventualità che in ogni caso non avverrà prima dell’autunno e che quindi potrebbe costituire una certezza solo a campionato inoltrato.

Come finirà dunque la querelle tra Cheatham e la Pallacanestro Reggiana? L’impressione è che se non arriverà una fumata bianca nel giro (al massimo…) di quindici-venti giorni si procederà con una sorta di ‘ultimatum’ e poi, eventualmente, ci si dirigerà verso altri profili.

Un’esigenza che nasce anche dal discorso ‘Basketball Champions League’, visto che i biancorossi dovranno affrontare il ‘Q-Round’ (il turno preliminare) che li vedrà scendere in campo già dal 23 settembre. Questo significa che la squadra dovrà essere completata in anticipo rispetto agli altri anni e che - al massimo ai primi di agosto – Priftis dovrà avere tutti gli elementi a propria disposizione per poi iniziare una preparazione mirata e la conseguente preseason.

Tra gli italiani si segue sempre con attenzione la pista che porta a Diego Garavaglia, promettente ala piccola 2007 in uscita dall’Olimpia Milano, mentre il club biancorosso si è già messo in moto per la prossima stagione agonistica.

Lunedì verrà presentata la campagna abbonamenti e dal giorno successivo (martedì primo luglio) si potrà procedere all’acquisto del pacchetto desiderato.