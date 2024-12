La programmazione Sky. Dal basket al padel, mille ore di diretta

Fitta programmazione sportiva sotto l’albero degli abbonati Sky. Dal calcio con le sfide di Serie a, il Boxing day di Premier, i match di Bundesliga, le coppe europee e la Serie C now al grande basket europeo tra Eurolega ed Eurocup, il ’Xmas day’ di Nba. E il menu continua con il volley con la cev Champions league, il rugby, il golf, il padel e tanti altri appuntamenti live e nei giorni di festa. Nelle 1.000 ore di appuntamenti (fino al 6 gennaio) non mancheranno le grandi produzioni originali e gli speciali con il meglio del 2024 di tutti gli sport tra calcio, tennis, motori.