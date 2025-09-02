La pugile algerina, stoppata dalla World Boxing, punta i Mondiali. Khelif, ricorso al Tas contro il test genetico

La medaglia d’oro olimpica Imane Khelif all’ennesimo giro di boa della carriera. Dopo aver smentito nei giorni scorsi le voci che ne davano il ritiro, la pugile algerina iper androgina ha presentato ricorso al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) contro World Boxing in merito a una decisione che le impedisce di partecipare ai prossimi eventi World Boxing senza un test genetico preliminare. "Il ricorso, depositato il 5 agosto 2025 – spiegano dal Tas –, mira a ribaltare la decisione di World Boxing secondo cui Imane Khelif "non era autorizzata a partecipare alla Box Cup di Eindhoven, né a nessun evento World Boxing, finché non si fosse sottoposta a test genetico sul sesso".

Il ricorso chiedeva inoltre al TAS di dichiarare Imane Khelif idonea a partecipare ai Campionati Mondiali di Pugilato 2025, da giovedì al 14 settembre, senza test. Ieri intanto il TAS ha respinto la richiesta di sospendere l’esecuzione della decisione di World Boxing fino all’udienza del caso. "Le parti – concludono da Losanna – stanno attualmente scambiando memorie scritte e, con il loro consenso, verrà fissata un’udienza. Le procedure del TAS, mentre sono in corso, sono riservate".

Qualche giorno fa, inoltre, Khelif aveva smentito le voci sul proprio ritiro, messe in rete dall’ex manager. "La notizia del mio ritiro dalla boxe non è vera. Sono ancora impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar, in preparazione dei prossimi impegni – le parole dell’algerina –. Si diffondono voci del genere solo per sconvolgere e insultare la mia carriera atletica e professionale. Questa fake news non mi scoraggerà dal continuare a difendere e onorare i colori del mio paese negli eventi internazionali. Confermo che il mio viaggio continua, se Dio vuole".