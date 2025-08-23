LA RICERCA. Cozzoli racconta come lo sport cambia la vita del Paese

"Se lo sport è una straordinaria metafora della vita, abbiamo il dovere di pensarlo non solo come un mero insieme di competizioni o una manifestazione di talento fisico, bensì come una forza collettiva che unisce persone, abbatte barriere e trasforma società. Quando ho iniziato il mio lavoro nel mondo del calcio, accanto allo spogliatoio della squadra c’era il calzolaio. Oggi ci sono lo psicologo, il mental coach, il nutrizionista, il match analyst. Ho assistito a un

grande cambiamento, a una progressione inesorabile": sono parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, che ha firmato la prefazione al libro L’anima sociale e industriale dello sport di di Vito Cozzoli (Piemme, pagg. 224, euro 18,90).

Cozzoli è stato presidente e ad di Sport e Salute fino al 2023, poi ad di Autostrade, oltre ad aver ricoperto ruoli istituzionali di primo piano ed essere Professore a contratto di Diritto pubblico dell’economia alla LUISS di Roma. "Sarà evidente come l’anima industriale vada a braccetto con l’anima sociale dello sport. Coesione sociale e integrazione sono frutto di politiche e progetti specifici nelle periferie e nelle aree disagiate – scrive Cozzoli –, nati grazie al potere dello sport e alla sua forza, in grado di abbattere barriere culturali e promuovere l’inclusione. Allo stesso tempo, sarà evidenziata l’azione di promozione dello sport come industria, valorizzando il driver dell’innovazione come migliore investimento per il futuro. Investire nello sport vuol dire migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone e della comunità. Per questo lo sport è farmaco, salute, vita".