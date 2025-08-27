La Rinascita vince anche la terza amichevole. Americani ispirati, Marini in forma: Roseto ko

DOLE RIMINI 91LIOFILCHEM ROSETO 84

RIMINI: G. Robinson 19, Leardini 10, Tomassini 4, Denegri 8, Sankare 2, Marini 16, Ogden 17, Pollone 8, Bonfé ne, Simioni 7, Ricci ne, Della Chiesa ne. All.: Dell’Agnello.

ROSETO: Durante 2, Cannon 17, Petrovic 7, Donadoni 6, J. Robinson 15, Landi 8, Tsetserukou 4, Sperduto 5, Di Gregorio, Timperi, Italiano, Cinciarini 20. All.: Finelli.

Parziali: 23-22, 42-43, 68-65.

Vince ancora la Dole, ma questa volta faticando parecchio di più rispetto alle prime due uscite. Un po’ perché Roseto è squadra di pari categoria, seppur neopromossa, e un po’ perché la difesa concede un po’ troppo per buona parte del match. Nel 91-84 di fine partite le notizie positive sono comunque tante, a partire da un attacco che trova sempre la soluzione giusta per finire con la condizione di parecchi protagonisti, in decisa crescita. Il tutto nel contesto di un Flaminio che risponde sempre presente, di nuovo con mille spettatori come sabato. Coach Dell’Agnello, com’è normale che sia in pieno agosto, mischia le carte e questa volta parte con Robinson, Marini, Pollone, Leardini e Simioni. È un quintetto che risponde bene in attacco e che però patisce in difesa la vena di Justin Robinson e Cannon, asse play-centro davvero molto interessante. Si va di botta e risposta, ma quando viene fuori la classe di Marini e quella di Gerald Robinson, ecco che Rbr prova a prendersi un discreto cuscinetto di vantaggio (18-10 al 6’).

Roseto, oltre a mostrare due buoni americani, ha italiani d’esperienza come Cinciarini, che martirizza Sankare nei suoi primi possessi e ricuce fino al 23-22 del 10’. Passaggio a vuoto, per il giovane biancorosso, che ha commesso qualche ingenuità di troppo. La novità è che questa volta non si azzerano i quarti ed è partita vera, per quanto agostana. Nel secondo la pattuglia di italiani ospite riesce a trovare efficacia in attacco e in difesa. Il -1 riminese del 15’ (35-36) rimane tale anche all’intervallo (42-43), con la costante di una difesa che continua a non trovare le giuste contromisure. Nella ripresa si mette in moto Denegri e Dole torna avanti, trovando qualcosa anche da Simioni a centro area e tagliando davanti il traguardo del terzo quarto grazie a una magia da tre punti di Gerald Robinson.

Ha voglia di vincere, questa Dole, lo si vede nei primi cinque minuti di quarto periodo, quando la squadra stringe le maglie dietro e si prende quel margine che la porta fino all’88-76 (bene Pollone). Nel finale Roseto ricuce, ma Leardini segna la tripla della staffa per il 91-84. Sabato c’è il derby con Pesaro al Flaminio, ma a porte chiuse. Oggi intanto arriva Camara, che però prima di aggregarsi ai compagni dovrebbe osservare un periodo di riposo.

Loriano Zannoni