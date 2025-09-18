La ripartenza di Mandelli : "Salvezza? Non scontata"

di Alessandro TronconeUno 0-0 ricco di occasioni e di spunti offensivi, come da suo stile di gioco. Paolo Mandelli riprende dal pari a reti bianche in casa del Padova il suo cammino con la Primavera canarina, accantonata l’esperienza coi grandi. Riparte dai giovani, da quei ragazzi che ha portato in cuor suo fino ad oggi. La squadra ha subito diversi cambiamenti, per ovvi motivi d’età, ma è stata rinforzata dal mercato e vuol provare a puntare alla zona nobile della classifica: "Fossimo stati sfortunati, l’avremmo anche persa la partita – ha sorriso il tecnico, ai microfoni di Futuro Gialloblù – anche loro hanno avuto occasioni per segnare e noi le abbiamo concesse. Logico che noi, ai punti, abbiamo fatto qualcosa in più con due pali colti e una traversa, oltre a tante belle trame e situazioni create. Sono contento, si parte sempre con un punto interrogativo perché oltre ad essere giovani è anche la prima partita ufficiale e non ancora bene idea del valore degli avversari ma noi abbiamo fatto la partita e cercato di vincerla, c’è soddisfazione".Numerose modifiche, come detto. Ma la sostanza non cambia. Tante promozioni dalle annate precedenti e ragazzi che hanno toccato la prima squadra come Colpo e Maran: "Ci sono tante individualità da tenere d’occhio – ha continuato – per esperienza dico che capita spesso che giocatori che partono a fari spenti possono fare nel giro di due anni dei salti importanti e arrivare dove non si credeva potessero arrivare. Teniamo alta la tensione e l’attenzione su tutti perché questo è un momento nel quale i ragazzi possono fare un bello step e migliorare su tanti aspetti, per poi presentarsi nel mondo dei grandi".A proposito di grandi, il ricordo dell’avventura in B è ancora fresco. Con quel ricordo, i pensieri e le riflessioni: "Io ai ragazzi cerco di inculcare sempre una mentalità, ovvero guardare a quello che si ha e non a quello che non si ha, altrimenti fatichi ad andare avanti. Se vuoi essere sazio e contento, devi mangiare ciò che c’è nel piatto. Questo è quello che ho sempre fatto e che mi è sempre piaciuto, parlo di allenare i ragazzi. Sono contento dell’esperienza fatta l’anno scorso, anche se sappiamo bene come sia andato il finale di stagione. Tuttavia, siamo riusciti a mantenere la categoria e non era scontato, abbiamo permesso alla società di programmare un futuro che sono certo sarà importante. Personalmente, vivo anno per anno, non mi sono sorpreso di aver ripreso in mano la Primavera. Ho la stessa voglia, nel momento in cui accadrà di non avere più quel fuoco me ne farò una ragione. Per il momento è ancora la mia materia e ne sono felice".