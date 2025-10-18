LA SCHEDA. Al top in Nazionale, ’scudettata’ con Bollate

Giulia Longhi è nata a Roma il 17 gennaio 1993 ed è la capitana della Nazionale italiana di softball.

Terza base, vanta un palmares invidiabile a livello di club e Nazionale, con la quale ha vinto 4 Europei (e oggi è campionessa in carica), partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, e ora ha messo nel mirino i giochi di Los Angeles.

Attualmente Giulia gioca nella squadra di Bollate dove, in questa stagione, ha vinto scudetto e Premier Cup (la coppa dei campioni del softball).

Soprannominata "Panda", con l’Italia guidata dall’head coach Craig Montvidas ha vinto a Praga, lo scorso settembre, il 14esimo titolo continentale azzurro.

Dal 2021 fa parte del Centro Sportivo Esercito che, dice, "mi ha permesso di raggiungere questi obiettivi sportivi".

