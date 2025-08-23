LA SCHEDA. Nel solco del padre. Missione bis nel 2026

Simone Faggioli è nato a Bagno a Ripoli (Firenze), il 24 luglio 1978. Arriva alla disciplina della Velocità in Montagna, seguendo le orme del babbo, Mario, anche lui pilota. Simone Faggioli è nella storia della Velocità in Montagna, il pilota ad aver vinto di più in assoluto: 18 sono i titoli italiano in bacheca e 11 Europei. Questa estate il trionfo nella Pikes Peak Hill Climb.

Dal 2014 guida una Norma (in Colorado supportata da Pirelli), precentemente è stato pilota Osella. Nel 2026 tenterà il bis alla Pikes Peak.