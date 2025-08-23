Acquista il giornale
  3. LA SCHEDA. Nel solco del padre. Missione bis nel 2026

LA SCHEDA. Nel solco del padre. Missione bis nel 2026

di Redazione Sport
23 agosto 2025
Simone Faggioli è nato a Bagno a Ripoli (Firenze), il 24 luglio 1978. Arriva alla disciplina della Velocità in Montagna, seguendo le orme del babbo, Mario, anche lui pilota. Simone Faggioli è nella storia della Velocità in Montagna, il pilota ad aver vinto di più in assoluto: 18 sono i titoli italiano in bacheca e 11 Europei. Questa estate il trionfo nella Pikes Peak Hill Climb.

Dal 2014 guida una Norma (in Colorado supportata da Pirelli), precentemente è stato pilota Osella. Nel 2026 tenterà il bis alla Pikes Peak.

© Riproduzione riservata

