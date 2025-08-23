LA SCHEDA. Primo italiano a vincere un major tra i pro

Francesco Molinari, nato a Torino l’8 novembre 1982, ha iniziato a giocare a 8 anni ed è cresciuto al Golf Torino. Passato professionista nel 2004 ha vinto l’Open d’Italia 2006, nel 2009 con il fratello Edoardo ha conquistato la Coppa del Mondo. In carriera ha ottenuto 6 vittorie sul tour europeo tra le quali un World Golf Championship nel 2010, un secondo Open d’Italia 2016, il BMW Championship nel 2018, nello stesso anno ha conquistato The Open Championship diventando il primo e unico italiano a vincere un major. Best ranking mondiale al quinto posto. 3 vittorie sul PGA Tour, 3 successi in Ryder Cup da giocatore 2010, 2012, 2018, record di 5 punti su 5, e una da vicecapitano (2023).