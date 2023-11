"La scherma per tutti: 3mila presenze per i progetti Federscherma" Federscherma ha promosso 3 progetti per "Ceti fragili": 176 partecipanti, "Over 65" (9 società), "Scherma nelle Unità Spinali" (CIP e 8 Comitati Regionali). La scherma paralimpica italiana è una delle più forti al mondo.