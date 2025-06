La sfida di Baroncini . Oggi a Gorizia cerca il bis

Vuol tornare a brillare, Filippo Baroncini, dopo la vittoria di una settimana fa nel Giro del Belgio, la sua prima corsa a tappe, e l’argento nei campionati italiani a cronometro di tre giorni fa. E oggi potrebbe essere tra i protagonisti sul difficile percorso da Trieste a Gorizia della 125ª edizione del Campionato Italiano su strada maschile Elite, ovvero i migliori ciclisti di passaporto italiano che vedrà al via tutti i migliori.

Il ciclista di Massa Lombarda, portacolori della fenomenale Uae Team Emirates Xrg avrà un solo compagno di squadra, Alessandro Covi, ma non sarà l’unico ciclista della provincia a gareggiare in caccia del campionato italiano. Infatti, oggi sarà al via anche il faentino Manuele Tarozzi della Vf Group Bardiani Csf Faizanè che invece ha un nutritissimo gruppo di atleti a disposizione per poter studiare anche una strategia. Sullo stesso percorso di ieri della gara femminile – senza risultati di rilievo per le cicliste di casa nostra – Elite e Under23, ovvero un circuito a Darfo Boario, oggi gareggiano gli Under23 con la presenza del Team Technipes #inEmiliaRomagna, formazione faentina forte di sei ciclisti e anche di un faentino, Pietro Dapporto classe 2006, che gareggerà assieme anche al cesenaticense Leonardo Meccia.

Intanto, dopo il successo della prima edizione nel 2024, apprezzata da team, atleti e addetti ai lavori, torna il Gran Premio Caffè Borbone, gara ciclistica riservata agli Juniores – ovvero gli atleti di 17-18 anni – che si conferma come appuntamento di prestigio per i giovani talenti del ciclismo italiano, salendo di livello e ottenendo quest’anno la qualifica di gara ’nazionale’.

La 2ª edizione del Gp Caffè Borbone si svolgerà sabato 23 agosto tra Errano di Faenza e Brisighella, su un tracciato di alto interesse tecnico, con l’organizzazione tecnica a cura della Pol. Zannoni di Errano e del Team Technipes #inEmiliaRomagna, affiancati da Caffè Borbone.

u.b.