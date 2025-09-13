La sfida. ’Tutti al Curi’, la Nord chiama i tifosi

Tutti al Curi. I tifosi chiamano i tifosi. I gruppi della curva Nord hanno affisso in tutti i punti strategici della città striscioni eloquenti: “Quattordici settembre, ore 15: tutti al Curi”. Una vera e propria chiamata a raccolta per aiutare il “lancio” del Perugia. Anche attraverso un comunicato firmato da Armata Rossa, Ingrifati e Nucleo XX giugno.

"Dopo mesi di tanto parlare è arrivato, per tutti, il momento dei fatti. Per la squadra, sul campo, e per i tifosi sugli spalti. A campagna acquisti finita c’è una squadra che scende in campo ogni partita con la maglia del Grifo indosso, oggi il nostro unico compito è quello di sostenerla, saranno i mesi a venire ed i risultati a dirci se merita applausi o fischi, solo loro. Non è più il tempo delle polemiche, per altro spesso forzate, sterili e faziose… è il momento dell’orgoglio e della passione. Già, la passione: quella che preferisce gli spalti al divano, quella che stacca gli occhi dai social e li porta a fissare il campo, quella che fa incitare, inveire, esultare! Chi tifa il Perugia quando il Grifo gioca sta in Curva Nord! Domenica riempiamo la Nord, portiamo sciarpe, bandieroni e stendardi. Facciamo della Curva una bolgia di cori e colori! Avanti Curva Nord Mimmo Pucciarini".

Da Ascoli, invece, arriveranno 850 tifosi.