La sfidante. Lombardi avanti con gli scontri diretti. Ma sono in crisi

E’ iniziata soltanto ieri all’ora di pranzo la prevendita di Carrarese-Cremonese ma non ci dovrebbero essere problemi in questi pochi giorni a riempire lo stadio dei Marmi. Da Cremona erano già stati prenotati gran parte dei 620 biglietti destinati al settore ospiti che andrà sicuramente esaurito. Si spera naturalmente che il blasone dell’avversario e l’importanza della sfida porti ad un "sold out" completo. La risposta della tifoseria carrarina non dovrebbe tradire le aspettative. I precedenti tra Carrarese e Cremonese all’ombra delle Alpi Apuane sono in perfetta parità: 3 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio. In totale, invece, gli incroci tra azzurri e grigiorossi sono stati 15 ed il bilancio è favorevole ai lombardi con 7 vittorie, 4 sconfitte e 4 pareggi.

La Cremonese sabato dovrà fare a meno degli squalificati Castagnetti e Barbieri e degli infortunati Collocolo e Saro mentre Ravanelli ha superato il piccolo problema che lo ha lasciato fuori col Cesena ed è tornato ad allenarsi coi compagni già da martedì. Ieri primo allenamento per Gelli, arrivato già infortunato nel mercato di gennaio dal Frosinone, che dovrebbe essere anche lui tra gli arruolabili. La Cremonese sta attraversando un momento negativo e nelle ultime 5 giornate ha ottenuto la miseria di 5 punti vincendo una sola partita. Numeri preoccupanti per una squadra che punta dichiaratamente ai play off e che fino a poco tempo fa ambiva persino ad una promozione diretta.

Gianluca Bondielli