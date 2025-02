La Sir Perugia prepara il rush finale. Carotti: "Lavoriamo bene e con qualità"

La settimana completa, senza impegni infrasettimanali, consente ai Block Devils di intensificare il lavoro fisico e curare anche i minimi dettagli. Si avvicina il match con l’Allianz Milano (in programma domenica alle 18), e lo staff tecnico bianconero continua a lavorare ottimizzando al massimo il momento, alternando l’allenamento tecnico tattico sul taraflex a sedute in palestra.

La Sir Perugia ieri ha sostenuto una sessione in sala pesi, sotto la guida di Sebastian Carotti. "Nell’area fisica – spiega il preparatore atletico della squadra – stiamo ottimizzando il lavoro, approfittando della possibilità di avere delle “settimane tipo”. Questo ci permette continuare a lavorare sulla forza in tutte le sue manifestazioni alternando anche sedute preventive e di lavoro tecnico sul taraflex".

Il lavoro in sala pesi procede di pari passo con il lavoro tattico sul rettangolo di gioco, che si evolve in intensità ora che siamo al rush finale di regular season. "Ovviamente sempre in sincronizzazione con quello che si fa in campo, coordinato con lo staff tecnico, continuiamo con il nostro percorso di andare alla ricerca della massima performance, con l’obbiettivo di arrivare nelle migliori condizioni al momento clou della stagione. I ragazzi stanno lavorando bene e con qualità. L’impegno dei ragazzi è fuori discussione aggiungendo grande consapevolezza di quello che stiamo facendo sia in sala pesi che in campo – continua Sebastian Carotti – È un momento molto importante per noi, che ci dà la possibilità di ricaricare le energie e mettere la benzina giusta, per far sì che la squadra possa allenarsi ed affrontare le partite nelle migliori condizioni".

Nel mirino il tris di partite. "Lavoriamo con la consapevolezza che dobbiamo affrontare ancora tre partite della regular season e che l’obbiettivo principale è crescere sia individualmente che come squadra, sia nell’aspetto fisico che in quello tecnico/ tattico".

Sugli spalti. Scatta oggi alle 12 la vendita dei biglietti per l’ultimo match casalingo della regular season: Sir Susa Vim Perugia- Mint Vero Volley Monza in programma al Pala Barton Energy domenica con fischio di inizio alle 18. È possibile acquistare i tagliandi on line, sul circuito vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati.