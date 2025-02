La Sir Perugia vuol tenersi stretta la vetta . Solé: "Lavoriamo tanto per migliorare"

La Sir Perugia va all’attacco. Con la vittoria da tre punti di domenica, con percentuali altissime in attacco in tutti e tre i set, la squadra manda un segnale chiaro: è intenzionata a consolidare la vetta.

“Penso che siamo un po’ tornati ai numeri a cui eravamo stati abituati sicuramente l’anno scorso e gran parte di questo anno – spiega Sebastian Solè, nel corso dell’appuntamento televisivo settimanale con Lunedì Volley – Poi ci siamo trovati in un periodo non bellissimo, con la partita della Coppa Italia e le sconfitte con Trento e Civitanova. Ora stiamo lavorando per far risalire queste percentuali in attacco che ovviamente sono uno dei fattori che, se si vuole vincere, devono andare per forza bene. In queste ultime settimane il coach si è messo a disposizione per lavorarci tanto e il risultato di domenica è il frutto del nostro lavoro“.

In questo rush finale i Block Devils sono attesi da due match casalinghi, per concludere con l’ultima partita del girone di ritorno in trasferta a Piacenza.

"Io penso che è un bell’obiettivo quello di avere l’idea di arrivare primi, lavoriamo quotidianamente per questo e non dire che vogliamo arrivare primi sarebbe togliere tanto valore a quello che stiamo facendo, ma alla fine la stagione è aperta e penso che siamo sulla buona strada".

Domenica a Perugia arriva una squadra, quella di coach Roberto Piazza, che è in piena corsa per il quarto posto, dopo che i risultati dell’ultimo turno hanno ridotto il gap con Piacenza a tre lunghezze. Un avversario che sta giocando bene: il match si preannuncia piuttosto ostico. "Ci stiamo preparando per quello: per i momenti difficili che ci saranno, li aspettiamo. Penso che loro hanno giocatori che si possono “accendere” sicuramente, soprattutto in queste partite importanti che sono belle da giocare, da Kaziyski mi aspetto di tutto. Coach Piazza ha a disposizione dei grandi giocatori, come noi, e li sa far girare e ovviamente quando ci confrontiamo vengono fuori sempre delle belle partite".

La squadra, dopo la trasferta di domenica sul campo della Yuasa Battery Grottazzolina i Block Devils è tornata subito al lavoro in vista dei prossimi due match casalinghi in calendario.

Approfittando delle settimane libere da impegni di Champions, lo staff tecnico bianconero ha organizzato per i ragazzi un programma di allenamenti basato su doppie sedute volte al lavoro di potenziamento muscolare e prevenzione in palestra e sessioni tecnico-tattiche sul taraflex. Domenica, con fischio di inizio alle 18, il PalaBarton Energy ospiterà il match tra la Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz Milano, nona e terz’ultima giornata del girone di ritorno di regular season.

Ieri il gruppo, guidato dal preparatore atletico Sebastian Carotti, ha sostenuto una sessione in sala pesi e lavorato a gruppi con la palla, mentre nel pomeriggio si è allenato sul taraflex agli ordini di Angelo Lorenzetti.