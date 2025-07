La Skymarathon sui sentieri di Brescia e Sondrio. L’assalto degli “scalatori“ al titolo continentale

È tutto pronto a Corteno Golgi (Brescia) e Aprica (Sondrio) per la 28esima edizione della Skymarathon “Sentiero 4 luglio“ che assegnerà il titolo Europeo di Skyrunning fra domani e sabato. La manifestazione si svolgerà su tre differenti tracciati: Vertical, Skyrace e SkyUltra per un totale di 27 medaglie, con 28 nazioni presenti e 197 iscritti provenienti, fra gli altri, da Spagna, Italia, Portogallo, Croazia, Norvegia e Irlanda. Ad aprire le danze sarà l’Aprica Vertical, previsto domani con partenza alle 17.30. Il percorso si snoderà lungo 4,32 km con un dislivello positivo di 973 metri, all’interno della cornice delle Alpi Orobie Valtellinesi, con partenza da Piazza Cioccarelli e arrivo in località Magnolia, raggiungendo la cima della seggiovia Piana dei Galli (2.064 metri), con alcune sezioni che presentano pendenze fino al 50%. Sabato toccherà invece alla Skyrace di 23 km, con partenza alle 6.45 da Corteno Golgi e arrivo a Santicolo, per un dislivello complessivo di 1500 metri in salita. Il percorso è fatto di ripidi acciottolati, strade sterrate in leggera salita, che a partire da Passo Salina (2433 metri) s’innesta nel Sentiero 4 Luglio, proponendo lo stesso tracciato dello SkyUltra che invece presenta 40 km, in programma sempre sabato con partenza da Corteno centro (950 metri) e arrivo a Santicolo (900 metri), con un dislivello di circa 2700 metri in salita. Da battere il record maschile (4h03’01“) di Nadir Maguet (nella foto Torri) del 2023 e quello femminile di Emanuela Brizio di 5h10’43“ nel 2005.

S.D.S.