La sorpresa Italia all’esame Belgio. Senza paura con le regine d’Europa

di Massimo SelleriLa sorpresa Italia contro le campionesse in carica del Belgio. La semifinale degli Europei che si gioca oggi al Pireo (ore 19.30 diretta Rai Due) vede le azzurre partire senza i favore del pronostico. Non è una novità perchè è dalla prima gara disputata al PalaDozza contro la Serbia che le avversarie sulla carta risultavano essere più brave della cestiste allenate da Andrea Capobianco. Più fisico, più talento, più esperienza ad alto livello, la nostra nazionale sembra piena di difetti eppure adesso, dopo 30 anni esatti, ha la possibilità conquistare il podio continentale.

Il merito va tutto al gruppo e a chi da fuori ne ha guidato la costruzione. Senza entrare nelle disavventure del passato, le ragazze quest’anno hanno un approccio diverso e, ad esempio, non si rinfacciano gli errori, ma insieme cercano di rimediare senza far pesare una palla persa o un tiro libero sbagliato. Obiettivamente il divario con il Belgio è notevole, ma affrontarlo con questa unità significa comunque partire con il piede giusto, nella speranza che si arrivi ad una vittoria che avrebbe tutte le sembianze dell’impresa. "Vogliamo rendere la vita difficile anche a loro - spiega il ct Capobianco -, sono una squadra che gioca una pallacanestro corale molto efficace e che sa valorizzare il talento delle sue quattro stelle. Spicca su tutte Meesseman, giocatrice incredibile ed equilibratrice di rara efficacia. Le ragazze hanno avuto un’applicazione clamorosa dal primo giorno di raduno e non si vogliono fermare, lavoriamo per superare i nostri limiti e alimentare il nostro sogno".

Come le azzurre hanno nel loro allenatore un valore aggiunto, anche il Belgio ha nella competenza del proprio commissario tecnico un pozzo da cui attingere le indicazioni che spesso fanno la differenza. Sulla panchina del Belgio siede Mike Thibault, storico coach statunitense che in passato è stato assistente di Team Usa oltre che dei Los Angeles Lakers e dei Chicago Bulls. Dal 2003 al 2022 Thibault ha allenato prima le Connecticut Sun e poi le Washington Mystics e gli ultimi due anni ha ricoperto la carica di General Manager.

Sul campo il faro dell’Italia è Cecilia Zandalisini, l’ala azzurra a cui mancano 18 punti per superare quota 1000 con la maglia della nazionale. Con il club "la Zanda" ha vinto tanto e soprattutto ha fatto vincere le sue compagne e ancora si è messa a disposizione di una squadra che la cerca nei momenti più complicati.

Italia e Belgio si sono incrociate 42 volte nella loro storia e sono 30 i successi azzurri. La prima sfida il 3 marzo 1951 a Bruxelles per l’amichevole vinta dalle Azzurre (41-54), l’ultima solo qualche settimana fa a Kortrijk (25 maggio), nel test vinto dal Belgio 64-61 nel giorno del grave infortunio riportato da Matilde Villa. Quanto agli incroci in un Campionato Europeo, il bilancio è di 5-2 a nostro favore ma gli ultimi due precedenti ci hanno visti sempre sconfitti: Quarto di finale a Praga il 22 giugno 2017 (66-79), Prima fase a Tel Aviv il 18 giugno 2023 (64-72).