La Spezia celebra il 2° Memorial Giorgio Domenichini con un torneo di calcio giovanile

La città si prepara a vivere un’intensa giornata di sport con il 2° Memorial dedicato a Giorgio Domenichini, una figura indimenticabile per il mondo dello sport e per tutta la comunità. L’evento, organizzato dall’Usd Canaletto Sepor con il patrocinio del Comune della Spezia e della Provincia, si terrà domani al campo Tanca, con l’intento di riportare al centro la passione per il calcio giovanile oltre al ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo.

"Ex dirigente sportivo di grande spessore – racconta il sindaco Pierluigi Peracchini - Domenichini è stato una guida, un esempio di dedizione e correttezza, capace di farsi stimare da tutti per le sue qualità umane e professionali. Ricordarlo attraverso lo sport è il modo migliore per tenere viva la sua eredità morale e sportiva. Una giornata che unirà generazioni, valori e ricordi, celebrando la passione per lo sport, la forza della comunità e la bellezza dello stare insieme".

Anche l’assessore comunale allo sport Alberto Giarelli si associa: "Ringrazio l’Usd Canaletto Sepor perché credo che l’organizzazione di questo memorial, dedicato ai giovanissimi Under 14, sia il modo migliore per ricordare un uomo, un atleta, un ex dirigente sportivo che ha fatto dello sport la stella polare della sua esistenza. Un torneo che assume tanti valori, quello del ricordo, ma anche quello di promozione della cultura calcistica e del nostro territorio: parteciperanno giovanissimi di Parma, Internazionale, Fiorentina, Juventus e Spezia".

Non potevano mancare le parole della padrona di casa, la presidente dei canarini Sabrina Benassi: "Con profonda soddisfazione siamo riusciti ad organizzare, pur con grande sacrificio, una manifestazione di così grande importanza. Soddisfazione per la sensibilità dimostrata dal Comune e dagli operatori commerciali che hanno collaborato con noi per raggiungere questo obiettivo e per l’autorevole partecipazione di club prestigiosi provenienti da tutte le parti d’Italia. Il tutto per ricordare Giorgio Domenichini, un grande dirigente che ha fatto la storia della nostra società. Per oltre un trentennio è stato un vice presidente sempre prezioso per la sua competenza, per la sua autorevolezza e la sua passione. Lo ricordiamo con affetto e grata riconoscenza con una manifestazione così partecipata nel solco della nostra tradizione di protagonisti del calcio giovanile".

Il figlio di Giorgio Domenichini, Marco, fu ceduto dal Canaletto alla Fiorentina per poi iniziare una grande carriera come uomo di fiducia di Spalletti.

Ilaria Gallione