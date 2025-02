La squadra. Biancorossi al lavoro. Oggi si torna in campo

Dopo due giorni di riposo i biancorossi tornano a Pian di Massiano. Nel mirino, a partire dalla seduta di oggi pomeriggio la Lucchese, avversario nel posticipo di lunedì prossimo. Sale l’attesa per la ripresa e per i calciatori che finalmente tornano in gruppo e quindi anche a disposizione di Zauli. L’allenatore biancorosso a partire da oggi si aspetta di rivedere in gruppo Seghetti dopo quasi due mesi di assenza. Avrà l’opportunità di avere a completa disposizione Yabre che potrà essere impiegato a Lucca nel caso in cui Giraudo non dovesse essere al meglio della condizione (il terzino è uscito con qualche acciacco dalla gara di venerdì contro la Vis Pesaro). Kanoute avrà invece una settimana di lavoro in più nelle gambe. A queste situazioni si aggiunge quella di Lisi che torna in gruppo dopo aver scontato il turno di squalifica. Non sarà del match Amoran che sarà fermato dal giudice sportivo.