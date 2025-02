La squadra. Difesa ancora in emergenza. Ma a destra torna Mezzoni

Seconda seduta di allenamento a Pian di Massiano per Vincenzo Cangelosi. L’allenatore sta prendendo confidenza con i calciatori biancorossi, c’è poco tempo visto che domenica pomeriggio (con fischio di inizio alle 18,30) la squadra sarà impegnata nella trasferta in casa della capolista Entella. Qualche problema in difesa per il nuovo allenatore del Grifo che imposterà il reparto con quattro difensori. Amoran deve ancora scontare una giornata (la seconda e ultima) di squalifica, mentre Leo anche ieri non ha svolto l’allenamento con il gruppo; differenziato per Dell’Orco ma non desta preoccupazioni per la gara. Non saranno del match Angella, Riccardi e Lewis: quest’ultimo è tornato pienamente in gruppo ma sarà disponibile, presumibilmente, per la prossima gara casalinga con l’Ascoli. Mentre Yabre solo la prossima settimana riceverà l’ok dai medici e quindi sarà a disposizione. La buona notizia, per il pacchetto arretrato, arriva da Mezzoni: il terzino destro è tornato a pieno ritmo e potrebbe avere una maglia dall’inizio per la gara in casa dell’Entella. A centrocampo, se Cangelosi opterà come sembra per il 4-3-3, potrebbe esserci spazio per Joselito al centro, insieme a Broh e Giunti. Con Torrasi e Bartolomei (tornato in gruppo) a disposizione in corsa. In attacco, invece, il tecnico potrebbe avere più opportunità: al centro del tridente troverebbe spazio Montevago, mentre per le altre due maglie ci sono Cisco, Kanouté, Seghetti e Matos, con i primi due che sembrano essere favoriti dal primo minuto. Anche oggi è prevista una seduta mattutina a porte chiuse.