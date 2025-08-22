La squadra. Kanoute-Bacchin, ballottaggio sulla fascia. Per Nwanege chance dal primo minuto?

La prestazione della squadra che ha passato il turno di Coppa Italia non ha pienamente convinto l’allenatore. Vincenzo Cangelosi valuta qualche cambio per la prima giornata di campionato. I dubbi sono legati alla fascia destra che contro il Pontedera contava Giunti (adattato nel ruolo) e Bacchin, poco in vena nella serata che ha aperto la stagione del Grifo. Con i due cambi potrebbe mutare anche il centrocampo, perché Giunti tornerebbe a disposizione per una maglia in mediana.

In difesa, quindi, davanti a Gemello chance per Nwanege sulla destra. Il difensore arrivato in prestito dal Verona alla vigilia appare in vantaggio su Giunti. Conferma per i due centrali, Riccardi e Dell’Orco, così come a sinistra per Giraudo. In mezzo al campo, come si diceva, Giunti potrebbe strappare una maglia: al posto di chi? Sulla carta al posto di Tumbarello, ma appare difficile che il tecnico decida di togliere l’ex della Lucchese. Così come che decida di rinunciare a Joselito, a meno che non opti per quest’ultimo in regia al posto di Torrasi, insieme a Tumbarello e Giunti. Resta un’ipotesi anche la coferma in blocco dei tre con Giunti pronto a subentrare. In attacco, invece, dovrebbe scattare la conferma per Montevago al centro del tridente, con Matos che potrebbe agire a sinistra se sarà confermato Bacchin a destra, o a destra nel caso in cui Cangelosi optasse per Kanoute dal primo minuto al posto dell’ex della Pianese.