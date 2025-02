La squadra. Lisi da valutare, oggi si decide. Kanoute e Matos dall’inizio

Seduta di rifinitura tra dubbi e certezze. A Pian di Massiano, ieri mattina Lamberto Zauli ha guidato l’ultimo allenamento prima della partenza per Lucca.

Francesco Lisi ha saltato la seduta per un leggero stato influenzale che potrebbe però condizionare la sua presenza per la sfida di questa sera al Porta Elisa di Lucca. Oggi si faranno nuove valutazioni, visto che Zauli aveva impostato la sfida con Lisi esterno di centrocampo. Non è partito con la squadra Bartolomei, non al meglio della condizione. Sarà disponibile e avrà una maglia dall’inizio Giraudo: il terzino è rimasto a riposo per metà settimana, ma da giovedì è tornato in gruppo ed è pronto per la sfida di questa sera. Ci saranno pronti ad essere schierati sia Kanoute che Seghetti: i due attaccanti potranno dare a Zauli l’opportunità di impostare una partita offensiva. L’allenatore del Perugia pensa a Kanoute dall’inizio e a Seghetti come possibilità in corsa, anche perché il primo potrebbe non avere i novanta minuti. Il Perugia contro la Lucchese dovrebbe schierarsi con un 3-4-3. In difesa, davanti a Gemello, Zauli dovrebbe optare Leo, Dell’Orco e Giraudo, mentre a centrocampo l’allenatore opterà per Cisco a destra, Broh e Giunti al centro e Lisi a completare il reparto.

Nel caso in cui Lisi non dovesse dare la sua disponinilità, a sinistra si sposterà Giunti con Torrasi in mediana insieme a Broh.

In avanti, invece, Montevago sarà al centro dell’attacco, Matos e Kanoute potranno agire sia da esterni larghi che in posizione più centrale, alle spalle dell’attaccante.