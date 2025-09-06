La squadra. Megelaitis in pole per una maglia in difesa. Matos-Kanoute: ballottaggio sulla fascia

Megelaitis si candida per una maglia dal primo minuto. "È arrivato pronto – spiega Cangelosi – Ha giocato le prime due gare di campionato, è abile e arruolato. Di contro non conosce i compagni, devo fare tante valutazioni". Ma con Calapai indisponibile e Nwanege squalificato, facile ipotizzare che l’allenatore decida per l’impiego dal primo minuto per l’ultimo arrivato, sulla fascia destra. Mossa che consente, così, a Cangelosi, di mantenere Giunti a centrocampo.

In difesa, spazio, quindi, a Megelaitis terzino, con Riccardi e Dell’Orco (in vantaggio su Angella) al centro e Giraudo a completare il pacchetto arretrato davanti a Gemello.

In mezzo al campo, probabile l’impiego di Joselito in cabina di regia, con Giunti e Tumbarello a supporto del play.

Chi a formare il tridente d’attacco? Matos e Montevago si sono fermati per la febbre, ma giovedì sono tornati in campo.

Al centro dell’attacco, quindi, Cangelosi confermerà il numero nove, con Ogunseye in panchina, pronto a dare una mano. Sulle fasce si candidano in tre per due posti: Manzari sembra in pole per una maglia sulla fascia destra, mentre sulla corsia mancina è ballottaggio Kanoute e Matos. Non farà parte del gruppo Lewis, ancora fuori dai giochi, mentre Calapai, al rientro dopo l’infortunio, è tra i convocati ma difficilmente sarà impiegato. "Vedremo la migliore soluzione per fare bene", ha spiegato Cangelosi alla vigilia.